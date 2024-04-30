Samsung перестане оновлювати певні моделі смартфонів: список значний

Samsung припиняє оновлювати майже 50 моделей смартфонів Galaxy. Це означає, що ці пристрої не отримають нові функції штучного інтелекту Galaxy AI, які були представлені з випуском лінійки Galaxy S24.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на китайський сайт про технології Gizmochina.
One UI 6.0 - це велике програмне оновлення на базі Android 14 для смартфонів Samsung, яке включає покращений дизайн програмного забезпечення, більше можливостей для персоналізації, кращу продуктивність і безліч нових функцій.
Galaxy S
Galaxy A
Усі моделі, випущені раніше у 2021 році
Усі моделі, випущені раніше 2021 року
Усі моделі, випущені раніше 2021 року
У нас також є матеріал про те, що представлений повний список усіх пристроїв, які Samsung випустить у найближчий рік.
А ще ми писали про те, що відомо про майбутній розумний годинник Samsung Galaxy Watch вже зараз.