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Samsung перестане оновлювати певні моделі смартфонів: список значний

Названо смартфони Samsung, які більше не оновлюватимуться (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Samsung припиняє оновлювати майже 50 моделей смартфонів Galaxy. Це означає, що ці пристрої не отримають нові функції штучного інтелекту Galaxy AI, які були представлені з випуском лінійки Galaxy S24.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на китайський сайт про технології Gizmochina.

One UI 6.0 - це велике програмне оновлення на базі Android 14 для смартфонів Samsung, яке включає покращений дизайн програмного забезпечення, більше можливостей для персоналізації, кращу продуктивність і безліч нових функцій.

Пристрої Samsung, які не отримали One UI 6.1

Galaxy S

  • Galaxy S20 (вся лінійка)
  • Galaxy S10 (вся лінійка)
  • Galaxy S9 (вся лінійка)

Galaxy A

  • Galaxy A12
  • Galaxy A32 (4G та 5G)
  • Galaxy A03/A03s/A03 Core
  • Galaxy A12
  • Galaxy A22/A22 5G
  • Galaxy A32/A32 5G
  • Galaxy A02/A02s

Усі моделі, випущені раніше у 2021 році

  • Galaxy M
  • Galaxy M04
  • Galaxy M52 5G
  • Galaxy M21 (2021)
  • Galaxy M32
  • Galaxy M42
  • Galaxy M12
  • Galaxy M62
  • Galaxy M02s
  • Galaxy M02

Усі моделі, випущені раніше 2021 року

  • Galaxy F
  • Galaxy F04
  • Galaxy F42 5G
  • Galaxy F22
  • Galaxy F52 5G
  • Galaxy F12
  • Galaxy F02s
  • Galaxy F62

Усі моделі, випущені раніше 2021 року

  • Galaxy Z
  • Galaxy Z Fold 2
  • Galaxy Z Flip 2
  • Galaxy Z Fold
  • Galaxy Z Flip

У нас також є матеріал про те, що представлений повний список усіх пристроїв, які Samsung випустить у найближчий рік.

А ще ми писали про те, що відомо про майбутній розумний годинник Samsung Galaxy Watch вже зараз.

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