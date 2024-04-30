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Samsung перестанет обновлять определенные модели смартфонов: список внушительный

Названы смартфоны Samsung, которые больше не будут обновляться (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Samsung прекращает обновлять почти 50 моделей смартфонов Galaxy. Это означает, что эти устройства не получат новых функций искусственного интеллекта Galaxy AI, которые были представлены с выпуском линейки Galaxy S24.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на китайский сайт о технологиях Gizmochina.

One UI 6.0 - это крупное программное обновление на базе Android 14 для смартфонов Samsung, которое включает в себя улучшенный дизайн программного обеспечения, больше возможностей для персонализации, лучшую производительность и множество новых функций.

Устройства Samsung, не получившие One UI 6.1

Galaxy S

  • Galaxy S20 (вся линейка)
  • Galaxy S10 (вся линейка)
  • Galaxy S9 (вся линейка)

Galaxy A

  • Galaxy A12
  • Galaxy A32 (4G и 5G)
  • Galaxy A03/A03s/A03 Core
  • Galaxy A12
  • Galaxy A22/A22 5G
  • Galaxy A32/A32 5G
  • Galaxy A02/A02s

Все модели, выпущенные ранее в 2021 году

  • Galaxy M
  • Galaxy M04
  • Galaxy M52 5G
  • Galaxy M21 (2021)
  • Galaxy M32
  • Galaxy M42
  • Galaxy M12
  • Galaxy M62
  • Galaxy M02s
  • Galaxy M02

Все модели, выпущенные ранее 2021 года

  • Galaxy F
  • Galaxy F04
  • Galaxy F42 5G
  • Galaxy F22
  • Galaxy F52 5G
  • Galaxy F12
  • Galaxy F02s
  • Galaxy F62

Все модели, выпущенные ранее 2021 года

  • Galaxy Z
  • Galaxy Z Fold 2
  • Galaxy Z Flip 2
  • Galaxy Z Fold
  • Galaxy Z Flip

У нас также есть материал о том, что представлен полный список всех устройств, которые Samsung выпустит в ближайший год.

А еще мы писали о том, что известно о будущих умных часах Samsung Galaxy Watch уже сейчас.

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