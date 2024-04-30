Samsung перестанет обновлять определенные модели смартфонов: список внушительный

Samsung прекращает обновлять почти 50 моделей смартфонов Galaxy. Это означает, что эти устройства не получат новых функций искусственного интеллекта Galaxy AI, которые были представлены с выпуском линейки Galaxy S24.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на китайский сайт о технологиях Gizmochina.
One UI 6.0 - это крупное программное обновление на базе Android 14 для смартфонов Samsung, которое включает в себя улучшенный дизайн программного обеспечения, больше возможностей для персонализации, лучшую производительность и множество новых функций.
Galaxy S
Galaxy A
Все модели, выпущенные ранее в 2021 году
Все модели, выпущенные ранее 2021 года
Все модели, выпущенные ранее 2021 года
У нас также есть материал о том, что представлен полный список всех устройств, которые Samsung выпустит в ближайший год.
А еще мы писали о том, что известно о будущих умных часах Samsung Galaxy Watch уже сейчас.