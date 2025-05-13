Samsung офіційно представила надтонкий Galaxy S25 Edge: чим він здивує користувачів

Що відомо про Galaxy S25 Edge

Технічні характеристики та особливості

Galaxy S25 Edge - це не просто тонкий корпус. Незважаючи на товщину всього 5,8 мм, у пристрої встановлено найпотужніший чип Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 ГБ оперативної пам'яті та збільшена система охолодження з випарною камерою.

На борту - новітня оболонка Samsung One UI 7 на базі Android 15.

Дисплей і захист

Екран - 6,7-дюймовий QHD+ AMOLED, аналогічний моделі S25+. Але захисне скло - новітнє Gorilla Glass Ceramic 2 від Corning, стійке до падінь. Воно замінило більш звичне Gorilla Glass Victus 2.

Камери

Смартфон отримав основну камеру на 200 МП, що вперше для моделей поза серією Ultra. Однак через тонкий корпус довелося відмовитися від телеоб'єктива з оптичним зумом - замість нього пропонується цифрове наближення до 10x.

Цікаво, що в S25 Edge покращено підтримку відеозйомки у форматі Samsung Log, включно з широким динамічним діапазоном і селфі-камерою.

Samsung Galaxy S25 Edge (фото: Samsung)

Корпус і матеріали

Пристрій зібрано в титановому корпусі (замість алюмінію, як в інших моделей), і при вазі 163 грами відчувається міцним і преміальним. Це майже та сама вага, що й у базового S25, але при цьому дисплей у Edge - як у S25+.

Зрозуміло, смартфон захищений від пилу і вологи за стандартом IP68.

Батарея і зарядка

Головне питання: як така тонкість позначилася на автономності? Батарея тут на 3 900 мА/год - трохи менше, ніж у S25 (4 000 мА/год), і помітно менше, ніж у S25+ (4 900 мА/год). Samsung заявляє, що за часом роботи Edge знаходиться між S24 і S25.

Підтримується 25-ватна дротова зарядка і 15-ватна бездротова, а також функція зворотної бездротової зарядки для інших гаджетів.

Galaxy S25 Edge доступний у трьох преміальних відтінках: Titanium Silver (титанове срібло), Titanium Jetblack (титановий чорний), Titanium Icyblue (титановий крижаний синій).

Смартфон доступний у двох варіантах: