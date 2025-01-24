Samsung Galaxy S25 Edge і iPhone 17 Air: чого очікувати від майбутніх ультратонких смартфонів

Дизайн

Samsung офіційно представила Galaxy S25 Edge на заході Galaxy Unpacked, хоча, за словами компанії, це не фінальна версія смартфона.

Судячи з демонстрації та дизайну, смартфон має практично ідентичний вигляд з моделями серії S25, продовжуючи дотримуватися фірмового стилю Samsung: вертикальна камера і тонкий корпус завтовшки всього 6,4 мм.

Пристрій оснащений екраном без рамок з фронтальною камерою у вигляді отвору, звичним портом Type-C, динаміками на нижньому торці і дизайном, схожим зі стандартною моделлю Samsung Galaxy S25.

З іншого боку, передбачається, що iPhone 17 Air отримає великий вертикальний виступ камери на задній панелі, що нагадує Nexus 6P, що може вказувати на те, що і стандартні моделі iPhone перейдуть на такий дизайн.

Якщо це підтвердиться, то, як і Galaxy S25 Edge, iPhone 17 Air, імовірно, буде виглядати ідентично стандартним моделям серії iPhone 17.

Деякі чутки звертають увагу на товщину iPhone Air: один із витоків стверджує, що товщина iPhone 17 Air становитиме всього 5,4-6 мм. Якщо це правда, то iPhone 17 Air значно обійде Galaxy S25 Edge за цим показником.

Однак, оскільки Samsung заявила, що це не фінальний дизайн, компанія може додатково зменшити товщину, щоб конкурувати з iPhone 17 Air.

iPhone 17 Air та Samsung Galaxy S25 Edge (фото: Technology Personalized)

Характеристики

Очікується, що iPhone 17 Air і Galaxy S25 Edge отримають характеристики, аналогічні стандартним моделям цих серій.

Згідно з чутками, Samsung Galaxy S25 Edge буде оснащений 6,68-дюймовим екраном Dynamic AMOLED з частотою оновлення 120 Гц. Пристрій працюватиме на процесорі Snapdragon 8 Elite.

Судячи із зображень, що просочилися, смартфон, імовірно, отримає основну камеру з датчиком на 200 Мп і ультраширококутний об'єктив на 50 Мп (або телефотооб'єктив, хоча це менш імовірно через обмеження простору).

Ємність акумулятора, за чутками, становитиме від 4 000 до 5 000 мА/год, оскільки батареї в смартфонах цього року збільшилися без зростання розмірів пристроїв.

З іншого боку, iPhone 17 Air, як стверджується, отримає характеристики, близькі до преміальних моделей iPhone Pro, на відміну від стандартних версій, позбавлених деяких функцій Pro.

Згідно з витоками, iPhone 17 Air буде оснащений 6,6-дюймовим OLED-дисплеєм з технологією ProMotion, що підтримує частоту оновлення до 120 Гц, як у моделей Pro. Передбачається, що пристрій працюватиме на базі чипа A19, виконаного за 3-нм техпроцесом, у парі з 8 ГБ оперативної пам'яті.

Смартфон, ймовірно, отримає основну камеру з роздільною здатністю 48 Мп і фронтальну камеру на 24 Мп. Що стосується батареї, витоки вказують на ємність від 3 000 до 4 000 мА/год. Крім того, iPhone 17 Air стане першим смартфоном Apple з 5G-модемом власної розробки.

З чуток, Apple планує встановити ціну на iPhone 17 Air від 899 доларів, при цьому вартість може перевищити 999 доларів, що наблизить модель до серії Pro.

Ціна і доступність

Очікується, що Samsung Galaxy S25 Edge спочатку з'явиться в окремих регіонах, включно зі США та Кореєю, з глобальним запуском пізніше цього року. Що стосується ціни, Samsung, ймовірно, позиціонує цей пристрій як преміальну модель, з діапазоном вартості від 799 до 899 доларів у США.

З іншого боку, інформації про iPhone 17 Air поки мало. Очікується, що пристрій буде представлено разом зі стандартними моделями iPhone у вересні 2025 року. З чуток, iPhone 17 Air стане заміною лінійки 16+ і матиме стартову ціну в 899 доларів у США. Деякі звіти також припускають, що вартість пристрою може перевищити 1000 доларів, що наблизить його за ціною до моделей Pro.