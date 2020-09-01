Samsung Electronics совместно с Toy Pictures решила поддержать молодых режиссеров

В этом году компания Samsung Electronics стала одним из главных партнеров конкурса молодых режиссеров YO!DA от Toy Pictures. Инициатива имеет целью помочь талантливым украинским кинематографистам заявить о себе в области рекламы и снять первую рекламную работу для своего портфолио.

Samsung выступит заказчиком в YO!DA - конкурсанты будут иметь возможность снять рекламный ролик для мирового бренда. На отборочном этапе, который длился до 20 августа включительно, претенденты подали на рассмотрение жюри идеи рекламных роликов в соответствии с брифами брендов-партнеров проекта.

В дальнейшем те, кто пройдет до следующих этапов, будут сотрудничать с ведущими продакшн компаниями Украины, посетят менторский модуль специалистов рекламной индустрии в Kyiv Academy of Media Arts, а самое главное - получат гранты ($2500) на реализацию своей рекламной концепции. Финалисты, которые, по мнению жюри, наилучшим образом воплотят идеи в жизнь, получат призы в размере $1000 и $2000.

"Toy Pictures уже 17 лет приносит пользу своим клиентам как бизнес, и мы очень благодарны крупным рекламодателям, которые поддержали наше стремление сделать рынок видеокоммуникаций качественнее и сильнее уже завтра. Особенно было приятно получить поддержку от маркетинг-команды Samsung. Это дало огромный кредит доверия от международного бренда конкурса, который проходит в Украине впервые. Мы также рады, что деньги крупных клиентов движутся не только на получение прямой выгоды в виде видеороликов, но также для развития среды и повышение конкурентоспособности и эффективности всего рекламного рынка. Эти шаги достойны настоящих кейстоунов и визионеров украинского маркетинга", – комментирует продюсер Дмитрий Суханов, основатель конкурса YO!DA и соучредитель рекламного продакшена Toy Pictures.

В свою очередь, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций компании "Samsung Electronics Украина" Екатерина Кузнецова добавляет, что Samsung много рекламных роликов снимает именно в Украине.

"Мы часто сотрудничаем с украинскими режиссерами, поэтому всегда открыты к сотрудничеству с новыми талантами. Очень надеемся, что такие конкурсы будут открывать для брендов многих новых украинских режиссеров, которые потом будут делать экстраординарные рекламные ролики и фильмы. В рамках конкурса мы ожидаем, чтобы наш рекламный ролик привлек внимание к новым и уникальным дизайнерским моделям телевизоров Samsung The Serif, которые разработаны именно для молодых потребителей. Мы планируем использовать ролик для рекламы в диджитал-каналах, именно поэтому очень важно, чтобы он удерживал внимание в мире, где существует кнопка "пропустить рекламу", - добавляет Кузнецова.

Информация о конкурсе, его этапы и условия участия есть на сайте проекта.

Финалистов, которые получат грант и контракт на съемку своего первого рекламного ролика, профессиональное жюри объявит в начале сентября.

Кроме финансовой поддержки, участникам предоставляется полное содействие в съемочном процессе и список компаний, которые могут помочь с прокатом техники и костюмов, контактами композиторов, актеров, постпродакшн-студий и т.д.

Гала-церемония конкурса с премьерным показом работ финалистов и награждением победителей состоится 10 октября.