Samsung Electronics спільно з Toy Pictures вирішила підтримати молодих режисерів

Цьогоріч компанія Samsung Electronics стала одним із головних партнерів конкурсу молодих режисерів YO!DA від Toy Pictures. Ініціатива має на меті допомогти талановитим українським кінематографістам заявити про себе в царині реклами та зняти першу рекламну роботу для свого портфоліо.

Samsung виступить замовником у YO!DA - конкурсанти матимуть нагоду зняти рекламний ролик для світового бренду. На відбірковому етапі, що тривав до 20 серпня включно, претенденти подали на розгляд журі ідеї рекламних роликів згідно з брифами брендів-партнерів проєкту.

Надалі ті, хто пройде до наступних етапів, співпрацюватимуть із провідними продакшн-компаніями України, відвідають менторський модуль фахівців рекламної індустрії у Kyiv Academy of Media Arts, а найголовніше - отримають гранти ($2500) на реалізацію своєї рекламної концепції. Фіналісти, що, на думку журі, якнайкраще втілять ідеї в життя, здобудуть призи розміром $1000 та $2000.

"Toy Pictures уже 17 років приносить користь своїм клієнтам як бізнес, і ми дуже вдячні великим рекламодавцям, які підтримали наше прагнення зробити ринок відеокомунікацій якіснішим і сильнішим уже завтра. Особливо було приємно отримати підтримку від маркетинг-команди Samsung. Це дало величезний кредит довіри від міжнародного бренду конкурсу, який проходить в Україні вперше. Ми також раді, що гроші великих клієнтів рухаються не тільки на отримання прямої вигоди у вигляді відеороликів, але також для розвитку середовища та підвищення конкурентоспроможності та ефективності всього рекламного ринку. Ці кроки гідні справжніх кейстоунів та візіонерів українського маркетингу", – коментує продюсер Дмитро Суханов, засновник конкурсу YO!DA та співзасновник рекламного продакшену Toy Pictures.

Своєю чергою, керівник відділу маркетингових комунікацій компанії "Samsung Electronics Україна" Катерина Кузнєцова додає, що Samsung багато рекламних роликів знімає саме в Україні.

"Ми часто співпрацюємо з українськими режисерами, тому завжди відкриті до співпраці із новими талантами. Дуже сподіваємося, що такі конкурси будуть відкривати для брендів багатьох нових українських режисерів, які потім робитимуть екстраординарні рекламні ролики та фільми. У рамках конкурсу ми очікуємо, щоб наш рекламний ролик привернув увагу до нових та унікальних моделей дизайнерських телевізорів Samsung The Serif, які розроблені саме для молодих споживачів. Ми плануємо використовувати ролик для реклами в диджитал-каналах, саме тому дуже важливо, щоб він утримував увагу у світі, де існує кнопка "пропустити рекламу", - додає Кузнєцова.

Інформація про конкурс, його етапи та умови участі є на сайті проекту.

Фіналістів, що отримають грант і контракт на зйомку свого першого рекламного ролика, професійне журі оголосить на початку вересня.

Окрім фінансової підтримки, учасникам надається повне сприяння в знімальному процесі та список компаній, що можуть допомогти з прокатом техніки й костюмів, контактами композиторів, акторів, постпродакшн-студій тощо.

Гала-церемонія конкурсу з прем’єрним показом робіт фіналістів і нагородженням переможців відбудеться 10 жовтня.