У самой старшей 75-летней матери Украины хотят забрать ребенка: что произошло

Жительница Чернигова Валентина Подвербная стала матерью 23 февраля 2011 года в возрасте 65 лет. У нее родилась здоровая девочка, которую назвали Анна-Мария.

Подвербная получила статус самой старшей матери Украины и известно, что беременность произошла в результате искусственного оплодотворения.

Семья живет довольно уединенно и Подвербная неоднократно попадала под прицел хейтеров.

А недавно на женщину подали в суд. Бывшая жительница Харькова, которая сейчас проживает в Израиле, потребовала сделать ДНК-экспертизу девочке.

Она подозревает, что для искусственного оплодотворения могли украсть чужие яйцеклетки.

"Моя клиентка в начале 2021 года пересматривала программу о ребенке самой старшей матери Украины и заметила поразительное сходство девочки с ее дочкой и другими родственниками. Кроме этого, общими оказались и проблемы со здоровьем, о чем говорилось в программе", - рассказал адвокат заявительницы.

Оказывается, она много лет назад сдавала свои яйцеклетки на хранение и подозревает, что их могли использовать без ее ведома.

"Этот иск - об обжаловании материнства. Должен быть проведен ДНК-тест, который подтвердит или опровергнет подозрения клиентки. Если подтвердит, то судебный спор будет продолжаться относительно признания матерью ребенка другой женщины", - добавил адвокат.

Заседание по данному делу назначено на 12 января.