У найстаршої 75-річної матері України хочуть забрати дитину: що сталося

Мешканка Чернігова Валентина Підвербна стала матір'ю 23 лютого 2011 року у віці 65 років. У неї народилася здорова дівчинка, яку назвали Анна-Марія.

Підвербна отримала статус найстаршої матері України й відомо, що вагітність сталася в результаті штучного запліднення.

Сім'я живе досить відокремлено і Підвербна неодноразово потрапляла під приціл хейтерів.

А нещодавно на жінку подали до суду. Колишня мешканка Харкова, яка зараз проживає в Ізраїлі, зажадала зробити ДНК-експертизу дівчинці.

Вона підозрює, що для штучного запліднення могли вкрасти чужі яйцеклітини.

"Моя клієнтка на початку 2021 року переглядала програму про дитину найстаршої матері України та помітила вражаючу схожість дівчинки з її донькою та іншими родичами. Крім цього, спільними виявилися і проблеми зі здоров'ям, про що йшлося в програмі", - розповів адвокат заявниці.

Виявляється, вона багато років тому здавала свої яйцеклітини на зберігання і підозрює, що їх могли використовувати без її відома.

"Цей позов - про оскарження материнства. Повинен бути проведений ДНК-тест, який підтвердить або спростує підозри клієнтки. Якщо підтвердить, то судовий спір буде продовжуватися щодо визнання матір'ю дитини іншої жінки", - додав адвокат.

Засідання у даній справі призначено на 12 січня.