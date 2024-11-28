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Самотність у великому місті. Добірка фільмів про соціальну ізоляцію

Четвер 28 листопада 2024 19:52
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Самотність у великому місті. Добірка фільмів про соціальну ізоляцію Кадр з фільму "Краса по-американськи" (фото: Кінорум)
Автор: Любов Блажко

Подивіться наступні стрічки, присвячені темі самотності та соціальної ізоляції. Головні герої в них опиняються у непередбачуваних обставинах, зіштовхуються з власними внутрішніми конфліктами та намагаються знайти вихід, аби покращити ситуацію.

РБК-Україна (проєкт Styler) пише детальніше про стрічки, у центрі сюжету яких - відчуження від світу.

"Труднощі перекладу"

Це історія про двох самотніх людей, які зустрічаються в Токіо. Старіючий актор і молода дружина фотографа знаходять у розмовах підтримку, і це допомагає обом позбутися відчуття ізоляції.

"Вона" (Her)

Події відбуваються у майбутньому, де технології замінять якісні людські зв’язки. Самотній письменник закохується в операційну систему зі штучним інтелектом,. Дана стрічка досліджує ізоляцію в епоху цифрових технологій.

"Реквієм за мрією"

Тут - чотири історії про людей, які шукають щастя. Але на тлі своїх залежностей вони стають жертвами самотності й відчуження. Ця кіноробота вийшла глибоко емоційною та пронизливо реалістичною.

"Вигнанець"

А тут працівник FedEx залишається один на безлюдному острові після авіакатастрофи. Головний герой зіштовхується з фізичною та емоційною боротьбою на тлі тотальної ізоляції. І ця історія наочно демонструє, наскільки важливими є соціальні зв'язки.

"Краса по-американськи"

Головний герой на ім'я Лестер Бернем переживає кризу середнього віку, самотність і розчарування у житті. І це призводить до серії життєвих змін і трагічних наслідків.

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