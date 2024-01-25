Самотність може мати серйозні наслідки для вашого тіла та здоров'я: які саме

Самотність впливає на людей по-різному. Для тих, хто був у жорстоких стосунках, це може бути час мирної незалежності. Для інших це може бути справжнім прокляттям, що призводить до повсякденного відчуття безнадійності та безпорадності.

Крім впливу на наше психічне здоров'я, добробут та моральний стан, відсутність соціальних зв'язків може мати катастрофічні наслідки для нашого фізичного здоров'я.

Імунно-метаболічний синдром

Вплив хронічної самотності поширюється на фізіологічні шляхи, включаючи вісь гіпоталамо-гіпофіз-надниркові залози (HPA), запалення, метаболізм, відновлення та функцію мозку. Це може викликати реакції понад пильність на стрес, порушити регуляцію гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової осі та викликати проблеми зі здоров'ям.

Сукупний вплив фізіологічних змін є "імунно-метаболічний синдром", що підкреслює взаємозв'язок самотності та здоров'я. Іншими словами, самотність може поставити нас у стан тривалого стресу, мобілізуючи всі ресурси нашого організму, щоби захистити нас.

Епігенетичні зміни

Є деякі докази, що самотність може вплинути на організм, змінивши роботу наших генів. Метилювання, тобто приєднання метильних груп до промоторів генів, є частиною генетичної відповіді на несприятливий вплив (консервативна транскрипційна відповідь на несприятливий вплив - CTRA).

Ця реакція змушує гени організму ставати більш менш активними, коли людина стикається з важкими соціальними ситуаціями. Хоча потрібні додаткові дослідження, ці моделі експресії генів пов'язані з негативними наслідками для здоров'я.

Теломери та старіння

Вважається, що на теломери, що повторюються послідовності ДНК, розташовані на кінцях хромосом, впливають психологічні чинники, такі як самотність. Теломери коротшають у міру розмноження клітин, а це означає, що ми можемо зробити висновок про вік людини за довжиною його теломер.

Цікаво, що ми також можемо визначити, чи старіють люди швидше, ніж ми могли б очікувати з огляду на їх хронологічний вік. Деякі дослідження показують, що у людей з хронічною самотністю теломери коротші, а це означає, що самотність буквально може змусити людей старіти швидше.

Вживання психоактивних речовин

Самотність пов'язані з різними проблемами зловживання психоактивними речовинами, створюючи складні двосторонні відносини. Кажуть, що люди вживають психоактивні речовини, щоби щось відчути або перестати щось відчувати. І ті, хто регулює свої емоції за допомогою куріння, вживання алкоголю, марихуани та опіатів, часто роблять це саме з цієї причини.

Двоспрямовані відносини припускають, що зловживання психоактивними речовинами, своєю чергою, може призвести до ще більшої самотності, наприклад, завдаючи шкоди стосункам, які ми маємо.

Поганий догляд за собою

Самотність - це більше, ніж просто почуття, воно впливає на наші дії щодо піклування про своє здоров'я. Це пов'язано з нижчим рівнем фізичної активності, ризиком недоїдання, ненавмисною втратою ваги, розладами харчової поведінки та поганим дотриманням режиму лікування у людей похилого віку – симптоматика, яка багато в чому ідентична депресії. Таким чином, самотнім людям важче мотивувати себе піклуватися про своє здоров'я.

Порушення сну

Відсутність зв'язку з іншими людьми може порушити наш сон. Метааналіз виявив помірний зв'язок між самотністю та порушеннями сну у різних вікових групах. Самотність постійно корелює з порушеннями сну, як самооціночними, і об'єктивно виміряними, що посилює тісний зв'язок між самотністю і порушеннями сну.