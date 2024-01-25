Одиночество может иметь серьезные последствия для вашего тела и здоровья: какие именно

Одиночество влияет на людей по-разному. Для тех, кто был в жестоких отношениях, это может быть время мирной независимости. Для других это может быть настоящим проклятием, приводящим к ежедневному ощущению безнадежности и беспомощности.

Помимо влияния на наше психическое здоровье, благополучие и моральное состояние, отсутствие социальных связей может также иметь катастрофические последствия для нашего физического здоровья.

Иммунно-метаболический синдром

Влияние хронического одиночества распространяется на физиологические пути, включая ось гипоталамо-гипофиз-надпочечники (HPA), воспаление, метаболизм, восстановление и функцию мозга. Это может вызвать реакции сверх бдительности на стресс, нарушить регуляцию гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси и вызвать проблемы со здоровьем.

Совокупное воздействие физиологических изменений представляет собой "иммунно-метаболический синдром", подчеркивающий взаимосвязь одиночества и здоровья. Другими словами, одиночество может поставить нас в состояние длительного стресса, мобилизуя все ресурсы нашего организма, чтобы защитить нас.

Эпигенетические изменения

Есть некоторые доказательства того, что одиночество может повлиять на организм, изменив работу наших генов. Метилирование, то есть присоединение метильных групп к промоторам генов, является частью генетического ответа на неблагоприятное воздействие (консервативный транскрипционный ответ на неблагоприятное воздействие - CTRA).

Эта реакция заставляет гены организма становиться более или менее активными, когда человек сталкивается с трудными социальными ситуациями. Хотя необходимы дополнительные исследования, эти модели экспрессии генов связаны с негативными последствиями для здоровья.

Теломеры и старение

Считается, что на теломеры, повторяющиеся последовательности ДНК, расположенные на концах хромосом, влияют психологические факторы, такие как одиночество. Теломеры укорачиваются по мере размножения клеток, а это означает, что мы можем сделать вывод о возрасте человека по длине его теломер.

Интересно, что мы также можем определить, стареют ли люди быстрее, чем мы могли бы ожидать, учитывая их хронологический возраст. Некоторые исследования показывают, что у людей с хроническим одиночеством теломеры короче, а это означает, что одиночество буквально может заставить людей стареть быстрее.

Употребление психоактивных веществ

Одиночество связано с различными проблемами злоупотребления психоактивными веществами, создавая сложные двусторонние отношения. Говорят, что люди употребляют психоактивные вещества, чтобы что-то почувствовать или перестать что-то чувствовать. И те, кто регулирует свои эмоции с помощью курения, употребления алкоголя, марихуаны и опиатов, часто делают это именно по этой причине.

Двунаправленные отношения предполагают, что злоупотребление психоактивными веществами, в свою очередь, может привести к еще большему одиночеству, например, нанося ущерб уже имеющимся у нас отношениям.

Плохой уход за собой

Одиночество - это больше, чем просто чувство, оно влияет на наши действия по заботе о своем здоровье. Это связано с более низким уровнем физической активности, риском недоедания, непреднамеренной потерей веса, расстройствами пищевого поведения и плохим соблюдением режима лечения у пожилых людей - симптоматика, которая во многом идентична депрессии. Таким образом, одиноким людям труднее мотивировать себя заботиться о своем здоровье.

Нарушение сна

Отсутствие связи с другими людьми также может нарушить наш сон. Мета-анализ выявил умеренную связь между одиночеством и нарушениями сна в разных возрастных группах. Одиночество постоянно коррелирует с нарушениями сна, как самооценочными, так и объективно измеренными, что усиливает тесную связь между одиночеством и нарушениями сна.