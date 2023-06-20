Самотні люди частіше вмирають передчасно. Нове дослідження показує, чому не треба бути інтровертом

Як оточення впливає на ризик смерті

Було проведено 90 досліджень зв'язку між соціальною ізоляцією та ризиком ранньої смерті. За учасниками дослідження спостерігали від шести місяців до 25 років.

Люди, які пережили соціальну ізоляцію, мали на 32% вищий ризик передчасної смерті з будь-якої причини порівняно з тими, хто не був соціально ізольованим. Учасники, які повідомили, що почуваються самотніми, мали на 14% більше шансів померти раніше, ніж ті, хто цього не зробив.

Однак при цьому варто розуміти, що для кожної особистості самотність може означати різні речі. Для когось - це відсутність близьких поруч, а для когось - незадоволеність стосунками з людьми.

Самотність впливає на стан здоров'я

Автори дослідження виявили зв'язки між самотністю, соціальною ізоляцією та смертю серед людей із серцево-судинними захворюваннями або раком молочної залози чи колоректальним раком.

Але водночас стан здоров'я також впливає на соціальну активність, адже не завжди дозволяє нам спілкуватися з людьми.

"Люди, які почуваються соціально ізольованими або самотніми, як правило, мають нездорові звички, такі як куріння, вживання алкоголю, погане харчування (або) мало фізичних вправ", - йдеться в дослідженні.

Що робити, якщо ви також почуваєтеся самотньо

Люди, які переживають соціальну ізоляцію та самотність, повинні активно шукати соціальної підтримки.

"Подумайте про підтримку соціальної мережі, як про будь-яку іншу діяльність, спрямовану на зміцнення здоров'я: регулярні фізичні вправи, повноцінне харчування, догляд за собою. Зробіть розвиток ваших соціальних зв'язків пріоритетом, не обмежуючись лише привітаннями", - запевняють дослідники.