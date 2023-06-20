Одинокие люди чаще умирают преждевременно. Новое исследование показывает, почему не нужно быть интровертом

Как окружение влияет на риск смерти

Были проведены 90 исследований связи между социальной изоляцией и риском ранней смерти. За участниками исследования наблюдали от шести месяцев до 25 лет.

Люди, пережившие социальную изоляцию, имели на 32% выше риск преждевременной смерти по какой-либо причине по сравнению с теми, кто не был социально изолированный. Участники, которые сообщили, что чувствуют себя одинокими, имели на 14% больше шансов умереть раньше, чем те, кто этого не сделал.

Однако при этом следует понимать, что для каждой личности одиночество может означать разные вещи. Для кого - это отсутствие близких рядом, а для кого - недовольство отношениями с людьми.

Одиночество влияет на состояние здоровья

Авторы исследования обнаружили связи между одиночеством, социальной изоляцией и смертью среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или раком молочной железы или колоректальным раком.

Но в то же время состояние здоровья также оказывает влияние на социальную активность, ведь не всегда позволяет нам общаться с людьми.

"Люди, которые чувствуют себя социально изолированными или одинокими, обычно имеют нездоровые привычки, такие как курение, употребление алкоголя, плохое питание (или) мало физических упражнений", - говорится в исследовании.

Что делать, если вы тоже чувствуете себя одиноко

Люди, переживающие социальную изоляцию и одиночество, должны активно искать социальную поддержку.

"Подумайте о поддержке социальной сети, как о любой другой деятельности, направленной на укрепление здоровья: регулярные физические упражнения, полноценное питание, уход за собой. Сделайте развитие ваших социальных связей приоритетом, не ограничиваясь только приветствиями", - уверяют исследователи. .