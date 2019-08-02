Самому популярному певцу РФ запретили въезд в Украину: названа причина

Егору Криду запрещено въезжать в Украину - все детали (коллаж РБК-Украина)

Егор Крид попал в "черный список" СБУ

Егор Крид, один из самых популярных артистов российской эстрады, вместе со многими другими певцами попал в немилось Службы безопасности Украины. Исполнитель не сможет въезжать в нашу страну до 2021 года. Об этом сообщает 112.ua.

СБУ приняла такое решение из-за частых поездок Егора Крида в аннексированный Крым. Артист даже недавно опубликовал на своей странице в Instagram фото, сделанное на полуострове. Последний его концерт в Крыму состоялся в конце июля 2019-го года.

Егору Криду запрещено въезжать в Украину - все детали (фото: instagram.com/egorkreed)

Следует напомнить, что Егор Крид остается одним из самых восстребованных артистов в России. В 2018 году песня "Цвет настроения черный", записанный совместно с Филиппом Киркоровым, стал одним из самых популярных в Украине.

Кроме того, KAZKA неожиданно стала лидером в российском музыкальном чарте.