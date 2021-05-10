В самолете в Доминикану жестоко избили украинку: расцарапали лицо и откусили ноготь

Все произошло 8 мая. Он находился в компании пострадавшей девушки Юлии и ее мужа Константина.

Трушковский сообщил, что конфликт начался из-за того, что муж Юлии отодвинул свое кресло, что якобы не понравилось супружеской паре, которая сидела сзади.

"Костя с Юлей спали. Ребенок сзади начал бить по сидению Юли, Костя просто попросил, чтобы он этого не делал. В следующий момент Костя встал и пошел в туалет, а когда вернулся, сел на свое кресло и откинул его. Женщина (которая сидела сзади – Ред) не Костю начала дубасить, а Юлю, которая спала, и х**рить ее в кресло. Потом расцарапала ей лицо, погрызла руку и откусила ноготь", – рассказал Трушковский.

К слову, речь идет о рейсе Qu4489 "Борисполь – Ла Романа".

Скриншот (instagram.com/stories/trushkovskiy)