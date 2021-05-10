У літаку до Домінікани жорстоко побили українку: роздряпали обличчя і відкусили ніготь

Все сталося 8 травня. Він перебував у компанії постраждалої дівчини Юлії та її чоловіка Костянтина.

Трушковський повідомив, що конфлікт почався через те, що чоловік Юлії відсунув своє крісло, що нібито не сподобалося подружній парі, яка сиділа ззаду.

"Костя з Юлею спали. Дитина ззаду почала бити по сидінню Юлі, Костя просто попросив, щоб вона цього не робила. У наступний момент Костя встав і пішов в туалет, а коли повернувся, сів на своє крісло і відкинув його. Жінка (яка сиділа ззаду - Ред) не Костю почала дубасити, а Юлю, яка спала, і х**рити її в крісло. Потім роздряпала їй обличчя, погризла руку і відкусила ніготь", - розповів Трушковський.

До слова, мова йде про рейс Qu4489 "Бориспіль – Ла Романа".

Скріншот (instagram.com/stories/trushkovskiy)