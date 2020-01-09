Самолет МАУ могли сбить российской ракетой: в сети показали доказательства

Катастрофа украинского самолета в Иране 8 января могла произойти по причине попадания в Boeing 737 рейсом "Тегеран - Киев" российской зенитной ракеты ЗРК. Такая версия была озвучена сегодня главой СНБО Украины Алексеем Даниловым.

Кроме того, среди главных рассматриваются еще три версии, среди которых разрушение двигателя и взрыв по техническим причинам, теракт и столкновение с беспилотником (или другим воздушным объектом).

Напомним, что в день трагедии, которая забрала жизни 176 человек, включая 11 украинцев, озвучивались мнения о возможном попадании в самолет ракеты при обстреле иранскими военными базы США в Ираке. Впрочем, Тегеран данную информацию опровергает.

Военные эксперты отмечают, что украинский самолет могли сбить ракетой системы ПВО "ТОР-М1" (разработана РФ и находится на вооружении многих стран, в том числе и Иране).

Как доказательство предоставляют фото части ракеты, найденной якобы на месте крушения.

Катастрофа самолета МАУ в Иране - на месте крушения нашли часть ракеты (Фото: twitter.com)

Нужно сказать, что перед этим в сети также появились снимки, на которых на фюзеляже лайнера виднеются странные следы, внешне похожие на отверстия от осколков взрывчатки, и некоторые специалисты назвали их характерными для поражающих элементов.

В то же время другие авиационные эксперты не соглашаются с такими выводами и подчеркивают, что осколки могли пробить обшивку после детонации от удара - кругом скалистая местность.

Видео: Украинский самолет в Иране могли сбить российской ракетой "Тор-М1"

Добавим, что в состав комиссии, которая расследует крушение украинского самолета в Иране, включены специалисты, которые принимают участие в международном расследовании сбития самолета рейса МН17, а также в экспертизе фрагментов российской зенитной ракеты "Бук".

Между тем издание "ТВ" со ссылкой на собственные источники утверждает, что бортпроводница рейсе PS 752 Екатерина Статник успела позвонить родным и сообщить, что их обстреляли, и на этом связь прервалась. Впрочем, подтверждения данной информации нет.

Как известно, самолет перестал передавать сигнал через 2 минуты после взлета. В авиакомпании "Международные авиалинии Украины" подчеркивают, что Boeing-737 был один из лучших самолетов и на лайнере был усилен экипаж, а ошибка пилотов исключена.