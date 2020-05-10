А как же самоизоляция? Вирусолог отчитала украинцев

Карантин в Украине из-за коронавируса 2020 будет ослаблен с 11 мая, хотя украинцы уже давно не придерживаются всех мер предосторожности. Все чаще можно встретить толпы людей, гуляющих без масок. И тут есть над чем задуматься.

Потепление и улучшение погоды привели к тому, что украинцы начали чаще выходить на улицу, хотя недооценивать данный вирус точно нельзя. Об этом информирует издание "Сегодня".

Заведующая отделом репродукции вирусов Института микробиологии и вирусологии им. Д. К. Заболотного Светлана Загородняя считает, что соблюдать незначительные ограничения стоит. Таким образом можно будет избежать осложнений.

"Проблема в том, что этот вирус не изучен - для нас это неизвестный объект, и никто не знает, как он поведет себя дальше. Мы анализируем только на основе того, что мы знаем о сезонных вирусах. Но как поведет себя именно этот вирус, этот штамм с такой высокой способностью к мутации, мы не знаем, поэтому и вводятся такие ограничительные меры", - прокомментировала вирусолог.

Также Светлана Загородняя напомнила, что есть еще масса вирусов, которые до сих пор не изучены и что ожидает нас в следующий раз - неизвестно. "А отработанный алгоритм и закрытие всех "дыр", которые мы видим, - это очень важный опыт", - отметила Загородняя.

Напомним, что коронавирус поражает не только легкие. Ученые сделали важное заявление.

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