Самое загадочное место на планете: Комаров показал уникальные кадры

Дмитрий Комаров, ведущий тревел-шоу "Мир наизнанку" показал уникальные кадры из своего путешествия по Бразилии. Он вместе с командой отправился на север, чтобы снять потрясающие кадры с высоты птичьего полета над пустыней Ленсойс-Мараньенсис.

Ленсойс-Мараньенсис – это национальный парк в Бразилии и если смотреть на эту пустыню с неба, то до самого горизонта виднеются тысяч дюн из белого песка, и каждая из них как будто отбрасывает тень.

Пустыня Ленсойс-Мараньенсис

Есть у этой пустыни и другая особенность – между песчаными дюнами природа расположила сотни озер с кристальной бирюзовой и голубой водой. Пустыня занимает более тысячи квадратных километров, а в голубых лагунах водится рыба, крабы и прочая живность.

Пустыня Ленсойс-Мараньенсис

А в самом центре пустыни есть небольшое поселение, которое полностью отрезано от цивилизованного мира. Там проживает всего 19 семей. Увидеть поселок можно только с вертолета, а добраться – только пешком по пустыне.

"Усталость от солнца дает о себе знать. Пить очень хочется. Расстояния в пустыни очень обманчивы. Можно что-то увидеть и думать, что это уже близко. Но на самом деле идти к цели приходится очень долго. А смерть в пустыне коварная и приходит очень незаметно", - признался Комаров.

Пустыня Ленсойс-Мараньенсис

В новом выпуске программы "Мир наизнанку", который выйдет на телеканале "1+1" в среду, 25 сентября, в 22:45, Дмитрий Комаров расскажет, из чего состоит его личный "рюкзак выживания" и что мотивирует людей оставаться жить в вечных песках, как устроен быт людей, у которых нет социальных сетей и адреса прописки.