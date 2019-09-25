Найзагадковіше місце на планеті: Комаров показав унікальні кадри

Дмитро Комаров, ведучий тревел-шоу "Світ навиворіт" показав унікальні кадри з своєї подорожі по Бразилії. Він разом з командою вирушив на північ, щоб зняти приголомшливі кадри з висоти пташиного польоту над пустелею Ленсойс-Мараньенсис.

Ленсойс-Мараньенсис – це національний парк в Бразилії і якщо подивитися на цю пустелю з неба, то до самого горизонту видніються тисяч дюн з білого піску, і кожна з них ніби відкидає тінь.

Пустеля Ленсойс-Мараньенсис

Є у цієї пустелі й інша особливість – між піщаними дюнами природа розташувала сотні озер з кришталевою бірюзовою і блакитною водою. Пустеля займає більше тисячі квадратних кілометрів, а в блакитних лагунах водиться риба, краби та інша живність.

Пустеля Ленсойс-Мараньенсис

А в самому центрі пустелі є невелике поселення, яке повністю відрізане від цивілізованого світу. Там проживає всього 19 сімей. Побачити селище можна тільки з вертольота, а дістатися – тільки пішки по пустелі.

"Втома від сонця дає про себе знати. Пити дуже хочеться. Відстані в пустелі дуже оманливі. Можна щось побачити і думати, що це вже близько. Але насправді йти до мети доводиться дуже довго. А смерть у пустелі підступна і приходить дуже непомітно", - зізнався Комарів.

Пустеля Ленсойс-Мараньенсис

У новому випуску програми "Світ навиворіт", який вийде на телеканалі "1+1" у середу, 25 вересня, у 22:45, Дмитро Комаров розповість, з чого складається його особистий "рюкзак виживання" і що мотивує людей залишатися жити у вічних пісках, як влаштований побут людей, у яких немає соціальних мереж і адреси прописки.