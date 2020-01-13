Самое высокое здание мира поразила молния: впечатляющие видео и фото

Бурдж Халифа в Дубае поразила молния. Дубай, крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов, страдает от нетипичного для его климата наводнения. Обычно засушливый город на берегу Персидского залива затопило водой, а молнии во время грозы поражали небоскребы.

Очевидцы делятся в сети снимками и видеозаписями с разгулом природной стихии в Дубае. Электрические разряды попали не только в Бурдж Халифу, но и в верхушку гостиницы "Парус", он же Бурдж-эль-Араб.

При этом, молнии в небоскреб в ходе грозы попадали не один раз.

Молния атаковала высочайшие здания мира (фото: instagram.com/dubai.impact)

Для справки, Бурдж Халифа (Башня Халифа) была открыта 4 января 2010 года. Это сверхвысотный небоскреб высотой 828 метров, который на протяжении 10 лет считается самым высоким и самым многоэтажным зданием, самым высоким сооружением, единственным более чем 700-метровым и более чем 130-этажным небоскребом в мире. Форма уступчатого здания напоминает сталагмит.

В Бурдж Халифа попала молния (видео: YouTube/Explogz O-O)

Стоит отметить, что жители и гости столицы эмирата Дубай не были готовы к такому природному катаклизму. На дорогах произошло уже несколько сотен аварий, в аэропорту задерживают рейсы.

Впрочем, некоторые местные жители все же запаслись лодками и теперь они могут передвигаться по улицам вплавь. На опубликованых в сети видео можно заметить, что автомобили застряли в ловушке из воды.

Дубай страдает от наводнения (видео: YouTube/ТСН)