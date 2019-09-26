Самое красивое озеро Украины поменяло цвет: что произошло

Лемурийское озеро на юге Херсонской области, которое еще называют "розовым" из-за его специфической окраски - считается одним из самых красивых озер Украины и привлекает туристов со всего мира.

Но в последнее время озеро заметно побледнело, утратив свой яркий окрас. Тем не менее, специалисты утверждают, что не стоит бить тревогу из-за масштабной экокатастрофы, пишет КП в Украине.

Такое явление следует считать временным.

"Менее ярким оно стало через погодные условия, в частности, через спад жары и дождей. Это происходит время от времени, но никакой угрозы для исчезновения озера нет", - говорит глава Чаплынской райгосадминистрации Александр Бурейко.

А местные жители, которые могут наблюдать за метаморфозами уникального водоема круглый год, рассказывают, что озеро постоянно меняет цвет - от едва розового до насыщенного фиолетового.

Лемурийское розовое озеро (фото: hghstories.com)

А в пик жары озеро становится ярко-розовым из-за цветения дуналиеллы солоноводной, особенного вида одноклеточных водорослей, которые приспособились к жизни в очень соленой воде.

Кроме того, дуналиелла не только окрашивает воду, но и производит ценные для человеческого организма каротиноиды, которые еще называют витаминами молодости.

Лемурийское озеро называют украинским Мертвым морем. Стоит отметить, что концентрация соли (350 г соли на литр воды) в нашем водоеме выше, чем в Мертвом море (300 г/л).