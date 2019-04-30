Самое глубокое озеро Украины показали с высоты птичьего полета

Озеро Свитязь попало на невероятные фото, сделанные с высоты птичьего полета. Снимки в сеть выложил пользователь Facebook Виктор Козел.

Сейчас в селе Свитязь, которое находится на территории Шацкого национального природного парка (Волынское Полесье), проходят работы в рамках инфраструктурного проекта для улучшения экологической ситуации в самом населенном пункте и на озере.

Известно, что запланировано проведение 150 километров канализации. В этом же году в селе проведут 40 километров, что даст возможность охватить весь населенный пункт.

Озеро Свитязь показали на фото с большой высоты (фото: facebook.com/vikkotrans)

Также обустраивают пляжи на озере. Такие меры направлены на то, чтобы сделать озеро более туристически привлекательным.

Даже рассматривается вариант создания дороги, которая позволит до автостанции села добираться другим путем, не загружая набережную.

Озеро Свитязь показали на фото с большой высоты (фото: facebook.com/vikkotrans)

Отметим, что экологи вместе с местными властями активно борются с браконьерами, которые вылавливают из озера уникальные редкие водоросли кладофору, без которых самое глубокое озеро Украины превратится в болото.

К слову, наибольшая глубина озера 58,4 м, а средняя глубина - 7,2 м.

Озеро Свитязь показали на фото с большой высоты (фото: facebook.com/vikkotrans)

Ранее мы писали о том, что Азовское море показали из космоса. На невероятном фото четко видно Керченский пролив, Черное и Азовское море, пролив Босфор, Мраморное море и пролив Дарданеллы.

Напомним, недавно в сеть выложили фото уникальных животных, снятые на скрытую камеру, проживающих в Чернобыльских лесах.