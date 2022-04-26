Найшвидше дріжджове тісто "Водолаз" для пирогів і пиріжків: впорається навіть новачок

Дріжджове тісто" Водолаз " - дуже простий і швидкий рецепт, після якого ви перестанете боятися дріжджового тіста. З такого тіста можна пекти як пироги, так і пиріжки - з солодкою і солоною начинкою.

Інгредієнти (вихід тіста близько 950 г)

Молоко тепле - 250 г

Дріжджі сухі швидкодіючі - 5 г (або 15 г свіжих дріжджів)

Вершкове масло - 40 г

Рослинна олія - 35 г

Сіль - 1 ч. л. без гірки

Цукор - 80-120 г

Ванільний цукор - 10 г

Яйце куряче - 1 шт.

Борошно - близько 500 г

Начинка:

Сливи великі - 7-8 шт.

Цукор - 15 ч. л.

Крохмаль кукурудзяний - 2 ч. л.

Для змазування пиріжків:

Жовток - 1 шт.

Молоко або вода - 2 ч. л.

Покрокове приготування пиріжків

У тепле молоко додайте дріжджі, 1 ст.л. цукру і кілька столових ложок борошна. Перемішайте і залиште в теплому місці на 5-10 хвилин для активації дріжджів. Якщо дріжджі активні, то вони повинні почати пінитися.

Додайте яйце, цукор, ванільний цукор, сіль, м'яке вершкове масло. Перемішайте і частинами додайте борошно, замішуючи м'яке тісто.

В кінці додайте олію і добре вимісіть тісто протягом 5 хвилин.

Змастіть пакет рослинною олією, покладіть в нього тісто. Покладіть пакет з тістом в миску з теплою водою. Залиште на 20-25 хвилин. Через цей час тісто спливе на поверхню.

Розділіть тісто на 15 частин (близько 60 г кожна). Округліть кожну частину в кульку. Накрийте харчовою плівкою і залиште на 5-10 хвилин.

Наріжте сливи на шматочки. Цукор змішайте з крохмалем.

Кожну кульку розкачайте в корж, по центру покладіть сливи, посипте цукром з крохмалем. Сформуйте пиріжок.

Викладіть всі пиріжки на деко, вистелене пергаментом. Накрийте рушником і залиште на 20-30 хвилин в теплому місці для вистоювання.

Змастіть пиріжки жовтком з водою (молоком).

Випікайте 18-20 хвилин в духовці, заздалегідь прогрітій до 180 градусів.