ru ua
Вт, 26 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Найшвидше дріжджове тісто "Водолаз" для пирогів і пиріжків: впорається навіть новачок

Новость на русском →
Вівторок 26 квітня 2022 08:30
Найшвидше дріжджове тісто "Водолаз" для пирогів і пиріжків: впорається навіть новачок Скріншот: найшвидше дріжджове тісто "Водолаз"
Автор: Світлана Мащенко

Дріжджове тісто" Водолаз " - дуже простий і швидкий рецепт, після якого ви перестанете боятися дріжджового тіста. З такого тіста можна пекти як пироги, так і пиріжки - з солодкою і солоною начинкою.

Рецептом поділилася український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти (вихід тіста близько 950 г)

  • Молоко тепле - 250 г
  • Дріжджі сухі швидкодіючі - 5 г (або 15 г свіжих дріжджів)
  • Вершкове масло - 40 г
  • Рослинна олія - 35 г
  • Сіль - 1 ч. л. без гірки
  • Цукор - 80-120 г
  • Ванільний цукор - 10 г
  • Яйце куряче - 1 шт.
  • Борошно - близько 500 г

Начинка:

  • Сливи великі - 7-8 шт.
  • Цукор - 15 ч. л.
  • Крохмаль кукурудзяний - 2 ч. л.

Для змазування пиріжків:

  • Жовток - 1 шт.
  • Молоко або вода - 2 ч. л.

Покрокове приготування пиріжків

У тепле молоко додайте дріжджі, 1 ст.л. цукру і кілька столових ложок борошна. Перемішайте і залиште в теплому місці на 5-10 хвилин для активації дріжджів. Якщо дріжджі активні, то вони повинні почати пінитися.

Додайте яйце, цукор, ванільний цукор, сіль, м'яке вершкове масло. Перемішайте і частинами додайте борошно, замішуючи м'яке тісто.

В кінці додайте олію і добре вимісіть тісто протягом 5 хвилин.

Змастіть пакет рослинною олією, покладіть в нього тісто. Покладіть пакет з тістом в миску з теплою водою. Залиште на 20-25 хвилин. Через цей час тісто спливе на поверхню.

Розділіть тісто на 15 частин (близько 60 г кожна). Округліть кожну частину в кульку. Накрийте харчовою плівкою і залиште на 5-10 хвилин.

Наріжте сливи на шматочки. Цукор змішайте з крохмалем.

Кожну кульку розкачайте в корж, по центру покладіть сливи, посипте цукром з крохмалем. Сформуйте пиріжок.

Викладіть всі пиріжки на деко, вистелене пергаментом. Накрийте рушником і залиште на 20-30 хвилин в теплому місці для вистоювання.

Змастіть пиріжки жовтком з водою (молоком).

Випікайте 18-20 хвилин в духовці, заздалегідь прогрітій до 180 градусів.

Раніше ми писали, що приготувати з черствої паски.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт
LITE
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ