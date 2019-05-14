Я самодостаточная: украинская певица сделала откровенное признание о муже-миллиардере

Украинская певица Камалия, которая часто выступает в откровенных образах, рассказала в передаче "Звездный путь" о том, что думает ее восточный муж Мохаммад Захур, когда жена в кадре появляется в эротическом наряде.

"Да уже привык. Когда-то он, когда мы еще только поженились, первые годы совместной жизни, он говорил: "Чтобы моя жена там разделась на камеру или еще...нет, этого никогда не будет". Я говорю – я самодостаточная и свободолюбивая. Я не могу, когда на меня давят, я не могу, когда меня ограничивают в чем-то. Лучше этого не делать", - рассказала Камалия.

Камалия и Мохаммад Захур (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Певица говорит, что если ее начнут ограничивать, то она может все бросить и уйти.

"Никогда не стоит жертвовать собой ради мужчины. Они того не стоят, поверьте мне. А должна в семье царить настоящая любовь. Взаимная, настоящая любовь и понимание", - говорит артистка.

Камалия (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

На вопрос "Правда ли, что Камалия сделала мужчину-миллиардера миллионером?" она ответила несколько философски.

"Нет, я сначала из миллионера сделала миллиардера, а потом уже миллионера", - подчеркнула звезда.

Камалия рассказала о том, как муж относится к ее откровенным образам

Ранее Камалия призналась, что хотела уйти от мужа-миллиардера Мохаммада Захура, когда "почувствовала себя вещью".

Также певица рассказала, как ее обокрали прямо в центре Рима.