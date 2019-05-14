Я самодостатня: українська співачка зробила відверте зізнання про чоловіка-мільярдера

Українська співачка Камалія, яка часто виступає у відвертих образах, розповіла у передачі "Зірковий шлях" про те, що думає її східний чоловік Мохаммад Захур, коли дружина у кадрі з’являється в еротичному вбранні.

"Та вже звик. Колись він, коли ми ще тільки одружилися, перші роки спільного життя, він казав: "Щоб моя дружина там роздяглася на камеру, або ще.. Ні, цього ніколи не буде". Я говорю - я самодостатня і волелюбна. Я не можу, коли на мене тиснуть, я не можу, коли мене обмежують у чомусь. Краще цього не робити", - розповіла Камалія.

Камалія і Мохаммад Захур (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Співачка каже, що якщо її почнуть обмежувати, то вона може все кинути і піти.

"Ніколи не варто жертвувати собою заради чоловіка. Вони того не варті, повірте мені. А повинна в родині панувати справжня любов. Взаємна, справжня любов і розуміння", - говорить артистка.

Камалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

На питання "Чи правда, що Камалія зробила чоловіка-мільярдера мільйонером?" вона відповіла дещо філософськи.

"Ні, я спочатку з мільйонера зробила мільярдера, а потім вже мільйонера", - підкреслила зірка.

Камалія розповіла про те, як чоловік ставиться до її відвертих образів

Раніше Камалія зізналася, що хотіла піти від чоловіка-мільярдера Мохаммада Захура, коли "відчула себе річчю".

Також співачка розповіла, як її обікрали прямісінько у центрі Риму.