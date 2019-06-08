Сами виноваты: в сети рассказали, как ездить "зайцем" на Бориспольском экспрессе

Фото: Бориспольский экспресс (УНИАН)

Бориспольский экспресс раскритиковали из-за постоянных проблем с билетами

Бориспольский экспресс от "Укрзализныци" снова стал объектом критики со стороны пассажиров из-за невозможности купить билеты через онлайн сервис. Кроме того, и в самом поезде существует проблема с продажей билетов. Об этом рассказал Виталий Селик на своей странице в Facebook.

Также люди жалуются на низкий комфорт. Высадка и посадка на экспресс в Борисполь разделена между двумя платформами (как в Киеве на фуникулере), но иногда они осуществляются на одну платформу.

"Куча чемоданов, сумок и рюкзаков", - написал Селик и добавил, что чувствовал себя, как в час пик на Крещатике.

"Бориспольский экспресс - очередная хорошая идея, сделанная из-за нежелания УЗ. Так и эксплуатируется.

Помните легендарный онлайн билетный сервис по 21 млн грн, который был один в один, как и стандартный сервис Букинг УЗ. Так вот деньги потрачены, а он до сих пор не работает. Билеты в Борисполь вы не купите в интернете.

Да и в самом поезде не купите билеты. Уже в пятый раз за 2 месяца проводники рельсового автобуса мило улыбаются и говорят, что "вот-вот только сегодня сломался аппарат", - рассказал он и признался, что таким образом месяц назад проехал "зайцем", но при этом готов вернуть 80 гривен "лично Евгению Кравцову когда все заработает, как надо".

Фото: facebook.com/selykv

Как сообщалось ранее, недавно пассажиры скандального экспресса в Борисполь, столкнулись с проблемой покупки билетов - к 14-й платформе поставили около шести терминалов для оплаты картой за билеты, но устройства снимали деньги, а билеты не выдавали.

Напомним, что "Укрзализныця" считает проект "Бориспольский экспресс" экономически эффективным - он в 15 раз выгоднее, чем пригородные перевозки пассажиров. Эксперт из Общественного контроля УЗ считает, что Бориспольский экспресс готовили в спешке, но его качество скоро должно быть лучше.