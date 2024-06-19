Саме стільки секунд потрібно вмивати обличчя для ефективного результату

Скільки часу очищати обличчя

Більш тривале очищення означає повністю очистити шкіру від надлишку жиру та бруду, але однією з найбільших переваг є те, що довший час контакту зі шкірою дає активним інгредієнтам достатньо часу, щоб проникнути в шкіру.

Очищувальні засоби з відлущувальними кислотами, такими як гліколева або саліцилова кислота будуть більш ефективними, якщо їх не змити швидко.

Дерматолог Джеремі Брауер розповів, що більшість людей вмиваються лише протягом 15 секунд, але цього часу недостатньо, щоб інгредієнти засобу дійсно активувалися.

В ідеалі люди повинні вмивати обличчя приблизно 45-60 секунд. Якщо ви змиєте миючий засіб з обличчя занадто рано, він не видалить надлишки жиру та бруду зі шкіри.

Потрібно використовувати теплу воду та м’який засіб. Круговими рухами спіньте засіб для вмивання на обличчі. Зверніть особливу увагу на проблемні зони.

Вмивати обличчя потрібно вранці та ввечері.

Знімайте косметику до вмивання

Демакіяж і вмивання - два окремих етапи очищення. Особливо, якщо ви наносите макіяж в декілька шарів або користуєтесь водостійкими засобами.

Наносячи засіб для вмивання на косметику, ви розмазуєте її по обличчю разом з пилом та шкірним жиром і забиваємо усім цим пори.

Тому спочатку знімайте макіяж за допомогою міцелярної води, лосьйону, крему, молочка тощо, а потім вже вмивайтесь.

Контрастні процедури корисні для шкіри, але у всьому слід знати міру. Це означає, що не слід починати умивання з використання дуже гарячої або дуже холодної води. Особливо це стосується моментів, коли температура шкіри істотно відрізняється від нормальної.

Постарайтеся починати умивання водою, яка лише на декілька градусів відрізняється від температури вашої шкіри. А якщо ви хочете провести контрастне вмивання, то відштовхуйтеся від початкової температури дуже акуратно і поступово, давайте шкірі звикнути до кожного етапу змін.

До того ж щітки, спонжі та губки добре підходять для очищення жирної шкіри з посиленим ороговінням верхнього шару.

Якщо користуєтесь спонжами чи щітками, добре промивайте та просушуйте їх після кожного використання. Інакше існує ризик перетворити засіб на розсадник мікробів.