5 ефективних засобів, які допоможуть швидко зняти макіяж

Інколи так трапляється, що засіб для зняття макіяжу закінчується зовсім неочікувано. Втім, панікувати не варто, адже такий засіб можна легко замінити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Олія жожоба

Така олія ефективно розчиняє макіяж, бруд і забруднення, не позбавляючи шкіри натуральних жирів.

Олія жожоба дуже нагадує природне шкірне сало, що виробляється шкірою. Вона не закупорить пори або та не сприятиме появі вугрів, тому ідеально підходить для всіх типів шкіри, включаючи жирну та схильну до акне.

Алое вера

Щоб отримати заспокійливий і ніжний засіб для зняття макіяжу, варто обрати алое вера. Такий засіб чудово підходить для чутливої ​​шкіри та чудово справляється з легким, не водостійким макіяжем.

Просто нанесіть невелику кількість гелю алое вера на ватний диск або кінчики пальців і обережно помасажуйте обличчя, щоб видалити макіяж. Після цього обличчя промийте водою.

Вівсяне борошно, вода і мед

Можна зробити ніжний скраб, який можна використовувати як засіб для зняття макіяжу. Потрібно поєднати вівсяне борошно з водою та медом. Це один з фаворитів для тих, у кого жирний тип шкіри.

Змішайте 1/4 склянки води з 1/4 склянки борошна, потім додайте чайну ложку меду та перемішайте до кремоподібної консистенції.

Маленькі частинки вівсяного борошна будуть діяти як скраб, мед має протизапальну дію на шкіру та очищає пори.

Оливкова олія

Це чудовий і простий спосіб зняти макіяж з очей. Спочатку потрібно змочити шматок ватного диска водою, а потім додати велику кількість оливкової олії.

Після цього легкими рухами проведіть по очах, щоб миттєво видалити макіяж з очей, включаючи туш.

Гідрофільна олія

Олійка розчиняє навіть водостійкий макіяж, а потім легко змивається за допомогою води разом з косметикою і брудом. Олія не містить жодних агресивних компонентів, тому не сушить і не подразнює шкіру.

При регулярному використанні глибоко очищає пори, її обожнюють власники жирної та проблемної шкіри.

Формула засобу створена таким чином, що при контакті з водою олія перетворюється на нежирну білу емульсію і повністю змивається з обличчя.