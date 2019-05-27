Самая ужасная дата в году: астролог предупредил об опасном периоде

Астролог Влад Росс рассказал, что последние дни мая станут очень неблагоприятными и назвал дату, на которую нельзя планировать никаких важных дел и мероприятий. Об этом он сообщил в комментарии для издания "Главред".

Астролог сообщил, что вторник, 28 мая – самый ужасный день в году и на эту дату нельзя планировать мероприятия.

"28 мая Луна будет без курса. Это следует учитывать и не назначать на этот день важных мероприятий, которые будут способны определить многое на будущее. 28 мая – в этом году самая ужасная дата, которую только можно придумать для какого-то важного события", - предупредил Влад Росс.

Астролог назвал самую опасную дату в мае (Коллаж РБК-Украина)

Также он рассказал, что последние дни мая будут очень напряженными и до 31 числа не стоит попадать в рисковые ситуации, а путешествия лучше отложить.

"29-31 мая будет сохраняться высокая опасность ДТП, несчастных случаев и сложных ситуаций в дороге. Также возможны критические ситуации с близкими и родными. Это будет далеко не самое лучшее время, чтобы рисковать", - добавил астролог.

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