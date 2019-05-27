Найжахливіша дата у році: астролог попередив про небезпечний період

Астролог Влад Росс розповів, що останні дні травня стануть дуже несприятливими і назвав дату, на яку не можна планувати важливих справ і заходів. Про це він повідомив у коментарі для видання "Главред".

Астролог повідомив, що вівторок, 28 травня – самий жахливий день у році і на цю дату не можна планувати заходи.

"28 травня Місяць буде без курсу. Це слід враховувати і не призначати на цей день важливих заходів, які будуть здатні визначити багато що на майбутнє. 28 травня – у цьому році найжахливіша дата, яку тільки можна придумати для якоїсь важливої події", - попередив Влад Росс.

Астролог назвав саму небезпечну дату в травні (Колаж РБК-Україна)

Також він розповів, що останні дні травня будуть дуже напруженими і до 31 числа не варто потрапляти в ризиковані ситуації, а подорожі краще відкласти.

"29-31 травня зберігатиметься висока небезпека ДТП, нещасних випадків та складних ситуацій в дорозі. Також можливі критичні ситуації з близькими та рідними. Це буде далеко не найкращий час, щоб ризикувати", - додав астролог.

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