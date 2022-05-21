Самая старшая женщина Америки назвала продукт, который ела ежедневно и дожила до 114 лет

Бесси Хендрикс, как и многие долгожители, ежедневно и много двигались в течение своей жизни. Это ходьба, езда на велосипеде, садоводство и тому подобное. То есть, когда сам образ жизни предполагает активность, а не делается это по графику, рандомно, или принуждая себя.

Женщина выросла, учась работать и ухаживать за фермой своей семьи, а когда она повзрослела и встретила своего мужа Пола, начала ухаживать за собственным садом.

Бесси очень любила выращивать натуральные продукты, консервировала овощи, фрукты из своего сада и огорода. Это было частью рациона долгожительницы и ее семьи.

С детства любила сладости

Согласно некоторым воспоминаниям Хендрикс, она и ее братья и сестры любили готовить собственные тэффи, когда были детьми.

Это лакомство сопровождало Бесси всю ее жизнь. По словам ее детей, женщина никогда бы не пропустила кусочек десерта и по сей день.

Тэффи - это конфеты и десерты на основе кукурузного крахмала и кукурузного сиропа.