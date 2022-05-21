UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Самая старшая женщина Америки назвала продукт, который ела ежедневно и дожила до 114 лет

Иллюстративное фото (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Самая старшая женщина Америки Бесси Хендрикс отпраздновала уже 114-й день рождения. Женщина рассказала, что прожила активную жизнь, и всегда любила сладости. Вкусненьким она балует себя до сих пор.

Какой именно десерт Бесси готовила с юных лет, пишет Eatthis.

Бесси Хендрикс, как и многие долгожители, ежедневно и много двигались в течение своей жизни. Это ходьба, езда на велосипеде, садоводство и тому подобное. То есть, когда сам образ жизни предполагает активность, а не делается это по графику, рандомно, или принуждая себя.

Женщина выросла, учась работать и ухаживать за фермой своей семьи, а когда она повзрослела и встретила своего мужа Пола, начала ухаживать за собственным садом.

Бесси очень любила выращивать натуральные продукты, консервировала овощи, фрукты из своего сада и огорода. Это было частью рациона долгожительницы и ее семьи.

С детства любила сладости

Согласно некоторым воспоминаниям Хендрикс, она и ее братья и сестры любили готовить собственные тэффи, когда были детьми.

Это лакомство сопровождало Бесси всю ее жизнь. По словам ее детей, женщина никогда бы не пропустила кусочек десерта и по сей день.

Тэффи - это конфеты и десерты на основе кукурузного крахмала и кукурузного сиропа.

Ранее мы писали про секрет долгожительницы, прожившей 128 лет.

Также врач рассказала, какое жирное мясо на самом деле полезно для здоровья.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровьееда