Самая старшая женщина Америки назвала продукт, который ела ежедневно и дожила до 114 лет

Самая старшая женщина Америки Бесси Хендрикс отпраздновала уже 114-й день рождения. Женщина рассказала, что прожила активную жизнь, и всегда любила сладости. Вкусненьким она балует себя до сих пор.
Какой именно десерт Бесси готовила с юных лет, пишет Eatthis.
Бесси Хендрикс, как и многие долгожители, ежедневно и много двигались в течение своей жизни. Это ходьба, езда на велосипеде, садоводство и тому подобное. То есть, когда сам образ жизни предполагает активность, а не делается это по графику, рандомно, или принуждая себя.
Женщина выросла, учась работать и ухаживать за фермой своей семьи, а когда она повзрослела и встретила своего мужа Пола, начала ухаживать за собственным садом.
Бесси очень любила выращивать натуральные продукты, консервировала овощи, фрукты из своего сада и огорода. Это было частью рациона долгожительницы и ее семьи.
Согласно некоторым воспоминаниям Хендрикс, она и ее братья и сестры любили готовить собственные тэффи, когда были детьми.
Это лакомство сопровождало Бесси всю ее жизнь. По словам ее детей, женщина никогда бы не пропустила кусочек десерта и по сей день.
Тэффи - это конфеты и десерты на основе кукурузного крахмала и кукурузного сиропа.
Ранее мы писали про секрет долгожительницы, прожившей 128 лет.
Также врач рассказала, какое жирное мясо на самом деле полезно для здоровья.