Самая сильная: украинская армия попала в престижный рейтинг

Воины украинской армии оказались одними из самых сильных по версии издания Global Firepower, которое опубликовало рейтинг самых сильных армий мира на планете. Украинское войско заняло 29 позицию в списке. Оценивались всего 55 показателей, сюда вошли численность армий, количество танков, самолетов, кораблей, другой военной техники.

Также учитывали в рейтинге и такие немаловажные факторы, как транспортная инфраструктура, военный бюджет, доступ к нефти.

Список самых сильных армий мира выглядит так: на первом месте стоит США, на втором Россия, а на третьем разместилась Китайская народная республика.

Четвертое место в списке заняла Индия, далее следует Франция, на шестом месте Япония, на седьмом расположилась Южная Корея.

Стоит отметить, что в 2018 году украинская армия занимала 28 позицию, однако до 2014 года Украина в рейтинге Global Firepower находилась на 21 месте.

Кстати, в 2018 году издание Business Insider в этом рейтинге отобрало из всего перечня 25 самых мощных войск Европы. В нем Украина занимала 10 строчку. А лидером была Россия.