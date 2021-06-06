Найкорисніша літня ягода: захистить від раку і серцевих хвороб

В Україні настало літо, а це означає, що зовсім скоро на прилавках магазинів і ринків з'явиться багато сезонних ягід, овочів і фруктів. Ці продукти дають можливість запастися здоров'ям на цілий рік вперед.

Фахівці назвали найкориснішу ягоду, яка не просто поліпшить стан здоров'я, а й захистить від небезпечних хвороб. Про це пише u-news.com.ua.

Всі ягоди корисні

Лікар-дієтолог, фахівець Центру спортивної медицини в Техасі, Емі Гудсон зазначила, що серед усіх сезонних продуктів найкориснішими є саме ягоди.

"Вони багаті на клітковину, вітамін С і флавоноїди, які є потужним антиоксидантом", - пояснила експерт.

Вона додала, що в одній чашці малини або ожини міститься 8 грамів харчових волокон, що становить 32% добової дози для людини. Клітковина дуже важлива, оскільки вона покращує здоров'я кишечника і допомагає в перетравленні їжі. Антиоксиданти в ягодах містять омолоджуючі здібності й навіть можуть продовжити життя.

Ці речовини захищають клітини від вільних радикалів, які викликають окислювальний стрес і можуть призводити до розвитку серйозних хронічних захворювань, а також до раку і проблем з серцем.

Найкорисніша ягода

Однак найкориснішою ягодою Емі Гудсон назвала чорницю. За словами дієтолога, в ній корисних властивостей і антиоксидантів більше, ніж в будь-яких інших ягодах.

Крім того, в чорниці є поліфеноли, які здатні уповільнити старіння клітин. Ці ягоди настільки універсальні, що додавати їх в раціон буде дуже легко.

Чорниця відмінно підходить для сніданків - її можна змішувати з йогуртом, кашами або пластівцями. З цих ягід можна робити соки та смузі, а можна їсти просто свіжою.

При яких проблемах чорниця допомагає