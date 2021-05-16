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Врачи назвали список самых полезных продуктов в мире: некоторые очень вкусные

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Воскресенье 16 мая 2021 14:22
Врачи назвали список самых полезных продуктов в мире: некоторые очень вкусные Фото: Врачи составили список самых полезных продуктов в мире (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Здоровое питание помогает сохранить бодрость, подвижность и молодость организма на многие годы. Медики и диетологи ведут постоянные споры о том, какие же продукты на самом деле являются самыми полезными.

Специалисты издания Healthline составили полный список самых полезных продуктов, которые могут стать основой любого рациона. Некоторые из этих продуктов еще и очень вкусные.

Самые полезные в этом списке – фрукты и ягоды. Они сладкие, в них много витаминов и их можно употреблять сырыми, без всякой термической обработки.

  • Яблоки
  • Авокадо
  • Бананы
  • Черника
  • Апельсины
  • Клубника

Также не стоит отказываться, от вишни, винограда, грейпфрута, киви, лимонов, манго, дыни, оливок, персиков, ананасов, сливы и малины.

Следующим пунктом в списке идут яйца – они являются важной частью рациона любого человека.

Далее – мясо. Этот продукт нужно тщательно готовить, и выбирать нужно некоторые виды, которые на самом деле добавят питательных веществ и не навредят организму.

  • Нежирная говядина
  • Куриные грудки
  • Баранина (ягнятина)

В свой список медики включили орехи и семена, так как они могут помочь сбросить вес, несмотря на высокое содержание жиров и калорий. В них много магния и витамина Е, и они отлично подходят для перекусов в течение дня.

  • Миндаль
  • Семена чиа
  • Кокосы
  • Орехи макадамия
  • Грецкие орехи

Ни один рацион питания не обойдется без овощей, так как в них содержится мощный источник питательных веществ. Их нужно есть много, ежедневно и разнообразие поможет сделать меню весьма интересным.

  • Спаржа
  • Болгарский перец
  • Брокколи
  • Морковь
  • Цветная капуста
  • Огурец
  • Чеснок
  • Капуста кале
  • Лук
  • Помидоры

Также стоит включить в рацион: артишоки, брюссельскую капусту, белокочанную капусту, сельдерей, баклажаны, лук-порей, салат, грибы, редис, тыкву, мангольд, репу и кабачки.

Далее – рыба и морепродукты. Эти продукты обязательно должны быть на столе хотя бы раз в неделю. В них содержится омега-3 жирные кислоты и йод, которые необходимы для здоровья человека.

  • Лосось
  • Сардины
  • Моллюски
  • Креветки
  • Форель
  • Тунец

Крупы и зерна тоже должны быть в рационе, но их часть должна быть небольшой, так как это – углеводы.

  • Коричневый рис
  • Овес
  • Киноа

Как ни странно, в рационе питания обязательно должен быть хлеб. Но не стоит налегать на белый хлеб высокой степени переработки. Выбирать нужно полезные виды хлеба.

Иезекиильский хлеб – из органически проросших цельных зерен.

Домашний хлеб с низким содержанием углеводов

В свое меню включите также бобовые – отличный растительный источник белка. Но возьмите в привычку замачивать перед употреблением, чтобы избавиться от антинутриентов.

  • Зеленая фасоль
  • Фасоль
  • Чечевица
  • Арахис

Из молочных продуктов специалисты советуют выбирать: сыр, цельное молоко, йогурты.

Без жиров и масел рацион питания не обойдется. Но нужно знать, какие именно продукты пойдут на пользу.

  • Масло от коров травяного прикорма
  • Кокосовое масло
  • Оливковое масло первого холодного отжима

И завершает список самых полезных продуктов в мире картофель. Также специалисты советуют использовать яблочный уксус и употреблять темный шоколад.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи рассказали, кому строго запрещено есть мед.

А также рассказывали о том, что медики объяснили, кому противопоказан зеленый чеснок.

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