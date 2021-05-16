Врачи назвали список самых полезных продуктов в мире: некоторые очень вкусные
Здоровое питание помогает сохранить бодрость, подвижность и молодость организма на многие годы. Медики и диетологи ведут постоянные споры о том, какие же продукты на самом деле являются самыми полезными.
Специалисты издания Healthline составили полный список самых полезных продуктов, которые могут стать основой любого рациона. Некоторые из этих продуктов еще и очень вкусные.
Самые полезные в этом списке – фрукты и ягоды. Они сладкие, в них много витаминов и их можно употреблять сырыми, без всякой термической обработки.
- Яблоки
- Авокадо
- Бананы
- Черника
- Апельсины
- Клубника
Также не стоит отказываться, от вишни, винограда, грейпфрута, киви, лимонов, манго, дыни, оливок, персиков, ананасов, сливы и малины.
Следующим пунктом в списке идут яйца – они являются важной частью рациона любого человека.
Далее – мясо. Этот продукт нужно тщательно готовить, и выбирать нужно некоторые виды, которые на самом деле добавят питательных веществ и не навредят организму.
- Нежирная говядина
- Куриные грудки
- Баранина (ягнятина)
В свой список медики включили орехи и семена, так как они могут помочь сбросить вес, несмотря на высокое содержание жиров и калорий. В них много магния и витамина Е, и они отлично подходят для перекусов в течение дня.
- Миндаль
- Семена чиа
- Кокосы
- Орехи макадамия
- Грецкие орехи
Ни один рацион питания не обойдется без овощей, так как в них содержится мощный источник питательных веществ. Их нужно есть много, ежедневно и разнообразие поможет сделать меню весьма интересным.
- Спаржа
- Болгарский перец
- Брокколи
- Морковь
- Цветная капуста
- Огурец
- Чеснок
- Капуста кале
- Лук
- Помидоры
Также стоит включить в рацион: артишоки, брюссельскую капусту, белокочанную капусту, сельдерей, баклажаны, лук-порей, салат, грибы, редис, тыкву, мангольд, репу и кабачки.
Далее – рыба и морепродукты. Эти продукты обязательно должны быть на столе хотя бы раз в неделю. В них содержится омега-3 жирные кислоты и йод, которые необходимы для здоровья человека.
- Лосось
- Сардины
- Моллюски
- Креветки
- Форель
- Тунец
Крупы и зерна тоже должны быть в рационе, но их часть должна быть небольшой, так как это – углеводы.
- Коричневый рис
- Овес
- Киноа
Как ни странно, в рационе питания обязательно должен быть хлеб. Но не стоит налегать на белый хлеб высокой степени переработки. Выбирать нужно полезные виды хлеба.
Иезекиильский хлеб – из органически проросших цельных зерен.
Домашний хлеб с низким содержанием углеводов
В свое меню включите также бобовые – отличный растительный источник белка. Но возьмите в привычку замачивать перед употреблением, чтобы избавиться от антинутриентов.
- Зеленая фасоль
- Фасоль
- Чечевица
- Арахис
Из молочных продуктов специалисты советуют выбирать: сыр, цельное молоко, йогурты.
Без жиров и масел рацион питания не обойдется. Но нужно знать, какие именно продукты пойдут на пользу.
- Масло от коров травяного прикорма
- Кокосовое масло
- Оливковое масло первого холодного отжима
И завершает список самых полезных продуктов в мире картофель. Также специалисты советуют использовать яблочный уксус и употреблять темный шоколад.
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