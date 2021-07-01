"Самая конченная страна": блогер обозвала Украину и поплатилась за это
Сегодня, 1 июля, блогерша из Одессы с ником missverona наговорила в сети много оскорблений в сторону Украины из-за того, что она не смогла вовремя вылететь из аэропорта "Борисполь". Это ее настолько разозлило, что девушка назвала Украину "самой конченной страной".
Видео ее Instagram-stories опубликовал Telegram-канал "Украина в шоке".
"Украина - самая конченная страна, которая только может быть", - сказала она.
Она также недовольна отношением работников аэропорта и авиакомпанией "МАУ". Столько негатива она выплеснула в онлайн из-за того, что ее рейс задержали на 4 часа, и ей пришлось ждать в аэропорту не 2, а 6 часов.
Девушке также не понравилось отношение работников аэропорта, она заявила, что находится в "самом конченному аэропорта самой конченной страны". Такими же словами она назвала и авиакомпанию "МАУ". Все это из-за того, что ее рейс задержали на 4:00, и ей пришлось ждать в аэропорту не 2, а целых 6:00.
После этого она записала еще одно видео, в котором уже начала оправдываться за свои высказывания. Девушка говорила, что не так выразилась.
"Украина - норм, а люди - нет. Одесса - любовь! И люди в ней тоже", - написала блогерша.
Далее пользователи сети засыпали ее гневными комментариями. И она сняла следующее видео, в котором заявила, что не просит прощения. Она отметила, что многие ей просто завидуют.
"В моем лице больше денег, чем вы зарабатываете за год, бедные и жалкие у*баны", - написала она.
При этом она начала жаловаться на то, что ей стали угрожать.
Напомним, 1 июля в "Борисполе" массово задерживали рейсы, которые направлялись в Турцию. Вероятно, блогерша тоже летела на отдых.
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