Самая горячая "Холостячка" Украины рассказала о жестком насилии: спустил меня с лестницы

Первая участница реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина поразила своих поклонников откровенным признанием. Оказывается, она столкнулась с насилием со стороны гражданского мужа и отца ее ребенка Платона. Об этом победительница шоу "Танцы со звездами" рассказала в интервью Славе Демину в программе "Слава+".

По ее словам, бывший любимый заявился к ней домой и спустил ее с лестницы.

"Это очень серьезная и актуальная сейчас проблема. Я вообще не понимаю, как мужчины могут себе позволять такое по отношению к женщинам. Мой бывший после расставания спустя 4 года появился, спустил меня с лестницы, непонятно за что. Я спросила только, помнит ли он как меня зовут. Я не понимала, зачем? Что это такое было?" – откровенно рассказала Мишина.

Ксения сообщила, что сейчас ее бывший любимый и сын Платон не общаются, так как мужчину лишили родительских прав.

"Сейчас этого человека нет в моей жизни и жизни нашего сына. Если он появится, то сможет общаться с ребенком только тогда, когда сын сможет принимать самостоятельные решения. Я лишила его родительских прав", – резюмировала Ксения.

Цитату Ксении можно услышать с 50 минуты видеоролика.

Ксения Мишина рассказала о насилии со стороны своего бывшего мужчины

Как мы ранее сообщали, Ксения Мишина показала, как ее носили на руках в день рождения.