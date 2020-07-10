Найгарячіша "Холостячка" України розповіла про жорстке насильство: спустив мене зі сходів

Перша учасниця реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина вразила своїх шанувальників відвертим зізнанням. Виявляється, вона зіткнулася з насильством з боку громадянського чоловіка і батька її дитини Платона. Про це переможниця шоу "Танці з зірками" розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну у програмі "Слава+".

За її словами, колишній коханий заявився до неї додому і спустив її зі сходів.

"Це дуже серйозна і актуальна нині проблема. Я взагалі не розумію, як чоловіки можуть собі дозволяти таке стосовно жінок. Мій колишній після розставання через 4 роки з'явився, спустив мене зі сходів, незрозуміло за що. Я спитала тільки, чи пам'ятає він, як мене звати. Я не розуміла, навіщо? Що це таке було?" – відверто розповіла Мішина.

Ксенія повідомила, що зараз її колишній коханий і син Платон не спілкуються, через те, що чоловіка позбавили батьківських прав.

"Зараз цієї людини немає в моєму житті та житті нашого сина. Якщо він з'явиться, то зможе спілкуватися з дитиною лише тоді, коли син зможе приймати самостійні рішення. Я позбавила його батьківських прав", – резюмувала Ксенія.

Цитату Ксенії можна почути з 50 хвилини відеоролика.

Ксенія Мішина розповіла про насильство свого колишнього чоловіка (YouTube)

Як ми раніше повідомляли, Ксенія Мішина показала, як її носили на руках в день народження.