Самая дорогая инъекция в мире: Украина впервые получила редкое лекарство для детей с СМА
Украина впервые получила редкое лекарство Spinraza. Это один из трех имеющихся в мире препаратов, который применяются во время терапии детей со спинальной мышечной атрофией.
Как говорится на сайте Министерства здравоохранения Украины, более 150 флаконов препарата уже доставлены в тринадцать больниц страны.
Почему этот препарат важен
Спинальная мышечная атрофия является одной из самых редких генетических болезней, которая характеризуется нарастающей мышечной слабостью во всем организме.
С возрастом она приводит к нарушению опорно-двигательного аппарата и в конечном итоге приковывает больного к инвалидной коляске и кровати.
Вместе с тем СМА является наиболее распространенной генетической причиной смерти детей. По статистике, эта болезнь поражает одного-двух младенцев из 10 тысяч новорожденных.
В Украине сегодня более 200 детей имеют подтвержденный диагноз "спинальная мышечная атрофия".
"Сегодня, без преувеличения, важный день в истории украинской медицины. Мы не просто получили дорогостоящие лекарства, которых никогда раньше не было в Украине. Мы получили самое ценное - возможность сохранить жизни детей, страдающих редкими орфанными заболеваниями. Мы благодарим доноров, которые подарили для наших детей этот шанс на жизнь", - говорит заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.
Что такое Spinraza
Spinraza это препарат, зарегистрированный американской компанией Biogen, который вводят с помощью инъекции непосредственно в спинномозговую жидкость через поясницу.
Поддерживающие инъекции нужны на протяжении всей жизни - шесть инъекций в первый год и по три инъекции ежегодно в дальнейшем
Это лекарство называют самой дорогой инъекцией в мире, поскольку один флакон Spinraza стоит более 100 тысяч долларов - это около трех миллионов гривен.
Этим препаратом бесплатно обеспечивают своих граждан Германия, Италия, Хорватия, Австрия, Дания, Люксембург, Швейцария, Франция, Япония, Израиль, Турция, Швеция, Испания, США, Бразилия и Южная Корея. А отныне будет и Украина.
Какие есть аналоги
В мире существует три препарата, которые используются для лечения СМА:
- Zolgensma
- Evrysdi
- Spinraza.
Первый вводится до двухлетнего возраста и чинит ген SMN1, останавливая болезнь навсегда.
Два последних нужно применять на протяжении всей жизни.
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