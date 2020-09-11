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Самая богатая певица Украины заболела коронавирусом: заразились всей семьей

Пятница 11 сентября 2020 19:12
Самая богатая певица Украины заболела коронавирусом: заразились всей семьей
Камалия (фото: wikimedia by Sergey Gritsenko)
Автор: Владимир Костырин

Камалия с семьей заразилась COVID-19, хотя соблюдала правила карантина

Украинская певица Камалия заболела коронавирусом. 43-летняя артистка призналась, что вирус подтвердили у всех членов ее семьи. Звезда, которую называют самой богатой исполнительницей страны, обратилась к поклонникам и рассказала о реальной угрозе COVID-19.

Также знаменитость отметила, что соблюдала все правила карантина, хотя и относилась к ситуации с коронавирусом достаточно скептически. Об этом 11 сентября Камалия написала в своем Instagram.

Артистка добавила, что узнала о болезни, когда подготавливала к выпуску в пятницу свою еженедельную рубрику "Киндердиктат".

"Вот и наш дом не миновал COVID-19... Сначала появилось много случаев среди друзей моих друзей, чуть позже - стали болеть уже друзья, теперь - и наша семья", - рассказала певица.

Камалия подчеркивает, что к ситуации с коронавирусом нельзя относиться беспечно. Артистка уточнила, что эта зараза опасна тем, что сначала многие могут принять ее за простую простуду, ОРВИ или отравление. Соответственно, люди не предпринимают никаких действий, продолжая заражать других.

"Когда же болезнь набирает обороты, становится очень поздно, и тогда люди оказываются в реанимациях с серьезными осложнениями. Будьте бдительны! Желаю всем здоровья, стойкого иммунитета!" - говорится в публикации.

Самая богатая певица Украины заболела коронавирусом: заразились всей семьей

Камалия с мужем - бизнесменом Мохаммад Захур - и дочерьми Арабеллой и Мирабеллой (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

В комментариях в сети поклонники поддерживают Камалию и желают всей ее семье скорейшего выздоровления.

Ранее мы писали о том, что Камалию обворовали в Киеве, однако неприятный инцидент получил неожиданную развязку.

Также недавно Камалия высказалась о карантине и раскрыла, как держит себя в форме во время введенных ограничений.

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