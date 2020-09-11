ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Найбагатша співачка України захворіла на коронавірус: заразилися всією сім'єю

П'ятниця 11 вересня 2020 19:12
Найбагатша співачка України захворіла на коронавірус: заразилися всією сім'єю
Камалія (фото: wikimedia by Sergey Gritsenko)
Автор: Володимир Костирін

Камалія з сім'єю заразилася COVID-19, хоча дотримувалася правил карантину

Українська співачка Камалія захворіла на коронавірус. 43-річна артистка зізналася, що вірус підтвердили у всіх членів її сім'ї. Зірка, яку називають найбагатшою виконавицею країни, звернулася до шанувальників і розповіла про реальну загрозу COVID-19.

Також знаменитість зазначила, що дотримувалася всіх правил карантину, хоч і ставилася до ситуації з коронавірусом досить скептично. Про це 11 вересня Камалія написала у своєму Instagram.

Артистка додала, що дізналася про хворобу, коли підготовлювала до випуску в п'ятницю свою щотижневу рубрику "Кіндердиктат".

"Ось і наш дім не минув COVID-19... Спочатку з'явилося багато випадків серед друзів моїх друзів, трохи пізніше - стали хворіти вже друзі, тепер - і наша сім'я", - розповіла співачка.

Камалія наголошує, що до ситуації з коронавірусом не можна ставитися легковажно. Артистка уточнила, що ця зараза небезпечна тим, що спочатку багато хто може прийняти її за просту застуду, ГРВІ чи отруєння. Відповідно, люди не вживають жодних дій, продовжуючи заражати інших.

"Коли ж хвороба набирає обертів, стає дуже пізно, і тоді люди опиняються в реанімаціях з серйозними ускладненнями. Будьте пильні! Бажаю всім здоров'я, стійкого імунітету!" - йдеться у публікації.

Найбагатша співачка України захворіла на коронавірус: заразилися всією сім'єю

Камалія з чоловіком - бізнесменом Мохаммадом Захуром - і дочками Арабеллою та Мірабеллою (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

В коментарях в мережі шанувальники підтримують Камалію та бажають всій її родині якнайшвидшого одужання.

Раніше ми писали про те, що Камалію обікрали в Києві, проте неприємний інцидент отримав несподівану розв'язку.

Також нещодавно Камалія висловилася про карантин і розкрила, як тримає себе у формі під час введених обмежень.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя КамалияКоронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся