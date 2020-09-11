Найбагатша співачка України захворіла на коронавірус: заразилися всією сім'єю

Камалія (фото: wikimedia by Sergey Gritsenko)

Камалія з сім'єю заразилася COVID-19, хоча дотримувалася правил карантину

Українська співачка Камалія захворіла на коронавірус. 43-річна артистка зізналася, що вірус підтвердили у всіх членів її сім'ї. Зірка, яку називають найбагатшою виконавицею країни, звернулася до шанувальників і розповіла про реальну загрозу COVID-19.

Також знаменитість зазначила, що дотримувалася всіх правил карантину, хоч і ставилася до ситуації з коронавірусом досить скептично. Про це 11 вересня Камалія написала у своєму Instagram.

Артистка додала, що дізналася про хворобу, коли підготовлювала до випуску в п'ятницю свою щотижневу рубрику "Кіндердиктат".

"Ось і наш дім не минув COVID-19... Спочатку з'явилося багато випадків серед друзів моїх друзів, трохи пізніше - стали хворіти вже друзі, тепер - і наша сім'я", - розповіла співачка.

Камалія наголошує, що до ситуації з коронавірусом не можна ставитися легковажно. Артистка уточнила, що ця зараза небезпечна тим, що спочатку багато хто може прийняти її за просту застуду, ГРВІ чи отруєння. Відповідно, люди не вживають жодних дій, продовжуючи заражати інших.

"Коли ж хвороба набирає обертів, стає дуже пізно, і тоді люди опиняються в реанімаціях з серйозними ускладненнями. Будьте пильні! Бажаю всім здоров'я, стійкого імунітету!" - йдеться у публікації.

Камалія з чоловіком - бізнесменом Мохаммадом Захуром - і дочками Арабеллою та Мірабеллою (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

В коментарях в мережі шанувальники підтримують Камалію та бажають всій її родині якнайшвидшого одужання.

Раніше ми писали про те, що Камалію обікрали в Києві, проте неприємний інцидент отримав несподівану розв'язку.

Також нещодавно Камалія висловилася про карантин і розкрила, як тримає себе у формі під час введених обмежень.