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Камалия рассказала, как держит себя в форме во время карантина

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.05.2020 - 16:41
Камалия рассказала, как держит себя в форме во время карантина
Камалия (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Камалия поделилась важными правилами стройности

Певица Камалия, поделилась секретом отличной спортивной формы в прямом эфире в Инстаграм программы «Зірковий шлях» на канале «Украина».

«Зірковий шлях» решил узнать у певицы Камалии, как ей удается оставаться в прекрасной физической форме.

«На первом плане у меня конный спорт. И даже во время самоизоляции я продолжаю заниматься, – сказала Камалия в интервью «Зірковому шляху». – Так как я профессиональная спортсменка, то всегда должна быть в форме».

У певицы свой загородный дом, она катается с детьми на велосипеде и плавает в бассейне. Одним из лучших тренажеров, по мнению Камалии, является орбитрек, так как во время занятий задействованы практически все мышцы. Второй вариант – это беговая дорожка. Певица старается уделить время, чтобы позаниматься на ней, и предлагает этот способ всем, кто хочет оставаться в хорошей форме.

«Я думаю, что у многих дома есть раскладная беговая дорожка. Возьмите гири минимального веса (до 1 кг) и ходите или бегайте по ней, – посоветовала Камалия подписчицам «Зіркового шляху», который выходит на канале «Украина». – И тогда у вас параллельно идет проработка многих мышц».

Карантин скоро закончится, поэтому можно начать с малого.

«Самое необходимое – это качать пресс хотя бы через день», – посоветовала певица во время интервью «Зірковому шляху».

Автор: Юля Петрова

Теги Новости Украины похудениеКамалия
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