Сама не їсть та іншим не радить! Стоматолог назвала 5 найшкідливіших продуктів для зубів

Лате з куркуми

Лате з куркумою набирає популярності останнім часом. Але яскраво-жовтий ароматичний порошок може забарвити зуби, стверджує стоматолог.

"Всі зуби схильні до фарбування та зміни кольору, і куркума може бути особливо проблематичною для людей, які нещодавно відбілювали зуби або мають вініри. Після процедури відбілювання зуби можуть бути вразливіші до фарбування. Вініри ж не змінять свого кольору, але якщо під ними потемніє природний зуб, то це погіршить білосніжність посмішки", - пояснює лікар.

Іриски

За словами Джетви, іриски просто жахливі для зубів, оскільки містять багато цукру, а ще мають липку та тверду текстуру.

Коли бактерії у роті розщеплюють цукор, утворюється кислота. Вона роз'їдає поверхню зуба, що є першою стадією карієсу. Також іриски небезпечні тим, що можна легко зламати або відколоти зуб під час розкушування цукерки.

"Іриски прилипають до зубів на довше, ніж більшість продуктів, а це означає, що вони, швидше за все, спричинять карієс. Їхня липка текстура також може створити величезні проблеми для людей, які мають пломби, коронки, композитні установки або брекети, тому що вони можуть зрушити ці елементи", - каже лікар.

Шкварки

Стоматолог наголошує, що шкварки можуть сколоти зуби, бо є доволі твердими.

"Відколоті та тріснуті зуби є надзвичайно поширеним явищем, і це стає ще більш поширеним із віком, оскільки ймовірність карієсу зростає", - говорить Джетва.

Дослідження показують, що у 80 % людей старше 40 років є тріщини на зубах.

"Часто вони спричинені вживанням таких продуктів таких, як шкварки, або відкушуванням зерен попкорну", - додає стоматолог.

Оливки

Якщо ви випадково вкусите кісточку в оливках, то можете пошкодити зуби.

"З віком наші зуби стають слабшими через постійне зношування. Тому слід бути обережними. Загрозу становлять не тільки оливки, а й будь-які фрукти з кісточками - від вишні і фініків до персиків", - зазначає Джетва.

Драже

Стоматолог наголошує, що ці тверді та солодкі цукерки є жахливими для зубів, тому радить уникати їх за будь-яку ціну. Вони можуть викликати тріщини та карієс.

"Зазвичай драже довго перебувають у ротовій порожнині. Це означає, що цукор безпосередньо впливатиме на зуби протягом тривалого періоду часу, викликаючи карієс. Крім того, драже настільки міцні, що можуть спричинити тріщини, відколи та злами зубів при розкушуванні цукерок", - пояснює лікар.