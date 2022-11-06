UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сало по-гуцульськи: старовинний рецепт, що здивує смаком навіть гурманів

Для рецепту по-гуцульськи вибирають сало із прошарком м'яса (Фото: facebook.com/5tachok)
Автор: Styler

Українців важко здивувати салом, проте рецептом по-гуцульськи будуть задоволені навіть найвибагливіші гурмани. Процес приготування потребує мінімум зусиль, а прості складники дають страві максимально яскравий смак.

Старовинним рецептом сала по-гуцульськи ділимось у матеріалі Styler.

Що знадобиться:

Сало з прошарком м'яса - 1 кг

Часник - 3 зубчики

Чорний, червоний перець, сіль, коріандр - за смаком

Цибулеве лушпиння - 30 г на 2 л води

Як приготувати:

Добре промийте сало і розріжте на шматки завбільшки 5 на 10 см.

У каструлю викладіть лушпиння і залийте водою. Доведіть до кипіння і посоліть. Користуйтесь правилом - що більше солі, то краще.

У киплячу воду покладіть шматки сала і варіть пів години.

Подрібніть часник і перемішайте з іншими спеціями до однорідної суміші. Усі складники беріть у рівних частинах, крім червоного перцю. Його додавайте за смаком.

Охолодіть відварене сало і натріть часниковою сумішшю. Загорніть у фольгу і залиште у холоді щонайменше на добу.

Нагадаємо, раніше ми ділились легким рецептом квашеної капусти від української господині.

Читайте також, як приготувати домашній хліб всього лиш із чотирьох інгредієнтів.

Читайте РБК-Україна в Google News
кухняприготування страв