Сало по-гуцульськи: старовинний рецепт, що здивує смаком навіть гурманів

Що знадобиться:

Сало з прошарком м'яса - 1 кг

Часник - 3 зубчики

Чорний, червоний перець, сіль, коріандр - за смаком

Цибулеве лушпиння - 30 г на 2 л води

Як приготувати:

Добре промийте сало і розріжте на шматки завбільшки 5 на 10 см.

У каструлю викладіть лушпиння і залийте водою. Доведіть до кипіння і посоліть. Користуйтесь правилом - що більше солі, то краще.

У киплячу воду покладіть шматки сала і варіть пів години.

Подрібніть часник і перемішайте з іншими спеціями до однорідної суміші. Усі складники беріть у рівних частинах, крім червоного перцю. Його додавайте за смаком.

Охолодіть відварене сало і натріть часниковою сумішшю. Загорніть у фольгу і залиште у холоді щонайменше на добу.