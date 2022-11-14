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Сало корисне чи ні? Експерт спростував найпоширеніші міфи

Які твердження про сало виявились міфами (Фото: facebook.com/vkursiUA)
Автор: Василина Копитко

Сало називають українською суперїжею. Та чи достатньо ми про нього знаємо? Адже за століття навколо цього продукту виникло чимало міфів.

Які найпоширеніші твердження про сало насправді є міфами, роз'яснив експерт із здорового харчування і фітнес-тренер Віктор Мандзяк.

Сало не поступається за користю рибному жиру

У рибному жирі є незамінні кислоти. В салі їх нема взагалі. Загалом жирна морська риба багата на омега-3 жирні кислоти, яких в салі дуже мало.

Сало містить незамінні амінокислоти

Це стандартна маніпуляція продавців сала: вони на цьому акцентують, але мовчать про кількість тих амінокислот в салі. І їх там півтора грама на 100 грамів продукту.

Щоб задовольнити добову потребу в амінокислотах за рахунок сала, треба спожити його 4,5 кілограма. А якщо людина худне, то все 6,6 кілограма цієї смакоти. Така кількість сала дасть організму 53 тис. калорій, що в 35 разів перевищує бажану добову калорійність раціону.

Сало покращує роботу жовчного

Процеси травлення - злагоджений механізм, нам не треба намагатись цілеспрямовано стимулювати жовчний міхур. Все, на що варто звернути увагу здоровій людині в плані харчування - кількість калорій і речовин, які вона отримує з їжею.

Сало корисне жиророзчинними вітамінами

Наявність цих речовин нічого не говорить про їхню кількість. Добова норма вітаміну Е - 15 мг, в 100 грамах сала - 0,6 мг. Відповідно, щоб закрити цю добову норму треба спожити всього 2,5 кілограма сала.

"Сало - дуже калорійний продукт з великою кількістю насиченого жиру, низькою поживною цінністю. Не наїдайтесь ним, ласуйте", - підсумував Мандзяк.

До речі, днями експерт з харчування дав просту відповідь, чому худнуть закохані.

Нагадуємо, раніше ми розповідали про 7 міфів про каву, які заважають нам насолоджуватись напоєм.

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