Салат "Весна" из капусты и огурца: секретный ингредиент фантастического вкуса

Простой салат из капусты и огурца можно готовить хоть каждый день. Мы привыкли приправлять свежие овощные салаты солью, растительным маслом, кто-то добавляет перец, лимонный сок или уксус. Но секретным ингредиентом, который сбалансирует вкус салата, станет именно сахар.
Рецептом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.
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