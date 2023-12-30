Салат "Шустрик" називають серйозним конкурентом "Олів'є": готується легко і швидко!

Для приготування вам знадобляться такі продукти:

шинка або копчене м'ясо - 250 г.

консервована квасоля - 250 грамів або одна звичайна банка

консервований горошок - 250 грамів або одна звичайна банка

цибуля - 1 штука

варене яйце - 3 штуки

солоний арахіс - 50 г.

маринований огірок - 150 г.

майонез - на смак.

Для маринування цибулі потрібні такі інгредієнти:

вода 2 ст.л.

оцет столовий - 1 ст.л.

цукор - 1 ч.л.

Почнемо приготування. Наріжте цибулю та замаринуйте її у воді з цукром та оцтом. Залиште усе це приблизно на 15 хвилин, після чого злийте воду.

Шинку та огірки нарізайте кубиками, а варені яйця натріть. Потім змішайте їх з горошком, цибулею, квасолею та арахісом. Залийте це майонезом та ретельно перемішайте.

Перед подачею ви можете викласти салат на тарілку за допомогою роз'ємного кільця або ж саморобної форми з пляшки. Прикрасити "Шустрика" можна тертим яйцем або сиром.