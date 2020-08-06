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Это блюдо пробуждает сексуальную энергию: рецепт салата "Прелюдия"

Четверг 06 августа 2020 19:01
Это блюдо пробуждает сексуальную энергию: рецепт салата "Прелюдия"
Салат "Прелюдия" повышает уровень мужских и женских гормонов (фото: СТБ)
Автор: Дмитрий Войналович

Ингредиенты этого блюда влияют на уровень мужских и женских половых гормонов

Врач проекта "Я соромлюсь свого тіла", гинеколог Людмила Шупенюк поделилась рецептами блюд, ингредиенты которых влияют на уровень мужских и женских половых гормонов. В частности, эксперт рассказала, как готовить необычный салат "Прелюдия", пробуждающий сексуальную энергию.

"У меня есть определенные критерии к еде. Во-первых, она должна быть вкусной. Во-вторых, она должна быть полезной. Блюда, которые я приготовлю, будут с учетом эндокринной гинекологии", - улыбаясь сказала Людмила в эфире кулинарного шоу СТБ "Звана вечеря".

Во время приготовления блюда эксперт рассказала об особенностях женского организма. Так, например, у представительниц прекрасного пола, которые не употребляют мясо, менопауза наступает в среднем на два года раньше, нежели у женщин, в рационе которых есть мясные продукты.

Интересными фактами Людмила поделилась и о мужчинах.

"Проводили опрос среди мужчин - какие запахи для них являются наиболее возбуждающими. Так вот, как ни странно, это запах ванили и пирогов", - отметила она.

Для своих гостей Шупенюк приготовила необычный салат, ведь из овощей в нем только сельдерей.

Ингредиенты салата "Прелюдия":

  • сельдерей - 1 шт.;
  • зеленое яблоко - 2 шт.;
  • консервированный ананас - 150 г.;
  • орех грецкий - 50 г.;
  • орех кедровый - 50 г.;
  • греческий йогурт - 200 г.

Это блюдо пробуждает сексуальную энергию: рецепт салата &quot;Прелюдия&quot;Это блюдо пробуждает сексуальную энергию: рецепт салата &quot;Прелюдия&quot;

Людмила Шупенюк показала, как готовить салат "Прелюдия"

Салат простой в приготовлении. Сельдерей, ананас и яблоки необходимо нарезать небольшими кусочками. Измельчить и добавить туда орехи и залить все йогуртом.

К слову, сельдерей повышает уровень мужских половых гормонов, а ананас - женских.

"Гормоны отвечают за наше настроение, ум, сексуальность. Поднять уровень гормонов можно не только при помощи самих гормонов, но и еды", - говорит Людмила.

В шоу "Звана вечеря" рассказали, как поднять уровень гормонов с помощью еды

Ранее диетолог озвучила частые ошибки приверженцев правильного питания.

Также читайте о том, каким должен быть оптимальный перерыв между едой.

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