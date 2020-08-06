Коварные ловушки: частые ошибки приверженцев правильного питания

Иллюстративное фото (pexels.com)

Именно они часто мешают вам снижать вес

Очень много информации вокруг нас, и если не вникать, то кажется, что всё легко и просто. Это касается и правильного питания, где вас могут подстерегать неожиданные ловушки. В нашем мире не все, где написано "Без сахара", "без глютена", "без лактозы", - это правильное питание. Диетолог Оля Усенко рассказала о частых ошибках приверженцев ПП, которые мешают достижению результата.

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1 ошибка - постоянное поедание БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ всевозможных правильных продуктов, батончиков и снеков.

Это точно так же может привести к набору веса, ведь нет гарантии, что по калориям вы не перебираете.

Иллюстративное фото (pexels.com)

2 ошибка - выбирая продукты с лайбой "без", не читать состав.

Обычно у каждого "без" есть своя замена, которая ничем не отличается на влияние организма.

3 ошибка - поедание на завтрак/обед/ужин любых вариантов правильной еды.

Правильно выстраивать схемы питания и выдерживать баланс - это то, что ПРАВИЛЬНО, а бездумное "кушать всё" приведёт к переизбытку калорий.

4 ошибка - не знаешь, чем перекусить, перекусывай батончиком.

Обычно пп батончики состоят из углеводов, это могут быть батончики сделанные из сухофруктов, за счёт того, что нет контроля рациона, легко перебрать по углеводам и не получить результат. Правильнее всего перекусывать тем, что вписывается по бжу в течение дня. И если выбор между фруктом и каким-то батончиком - берите фрукт.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, что ранее диетолог Наталья Самойленко рассказала об особенностях питания женщин после 45 лет.