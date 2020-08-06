Хочется постоянно есть: каким должен быть оптимальный перерыв между едой

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала о том, какими должны быть перерывы между приемами пищи

Вопрос об отпимальном колличестве приемов пищи в день беспокоит многих худеющих. Как не испытывать голод и при этом не переедать и не "кусочничать" рассказала диетолог Лора Филиппова.

Эксперт озвучила важное правило: чем чаще едим = тем больше будет хотеться есть, и привела примеры оптимальных перерывов между приемами пищи:

около 4-х часов,

не менее 3-х,

не более 5-ти.

Постоянное перекусывание не дает инсулину опуститься до уровня нормы, а он, напомню, жирозапасающий гормон.

Бесконечное "кусочничество" нарушает регуляцию насыщения и есть хочется постоянно!



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Слишком большие перерывы между едой (из разряда - легкий завтрак и потом весь день ничего) или отсутствие обеда могут спровоцировать сильный и неконтролируемый голод вечером.

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Если уж хотите пропустить прием пищи, пусть лучше это будет ужин при условии, что спать ляжете вовремя и голод вас не "догонит" ближе к 22:00.

Эксперт ранее напомнила, что мы поправляемся не от конкретной еды, а от избытка продуктов в принципе – просто высококалорийной едой намного легче перебрать дневную норму калорий. Ешьте всего по чуть-чуть и лишний вес приходить не будет!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Основу рациона должны составлять продукты с пищевой ценностью - все эти макро- и микронутриенты важны для ежедневной работы нашего организма. Если мы регулярно недополучаем дневную норму, резервы организма истощаются, за этим следует пищевой срыв (организм всеми силами пытается покрыть дефицит) и нарушение пищевого поведения в целом.

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Качественные продукты = качественное тело! Важно осознавать эту взаимосвязь и задавать себе вопрос "что мне даст эта еда?"

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Вывод: не есть продукты, которые вообще не стоят нашего внимания и не несут никакой ценности нашему организму! Их употребление - не потребность организма, а всего лишь привычка, как привыкли, так и отвыкнем. Когда ваш рацион сбалансирован, вас в норме не тянет на "вредную" еду.

Напомним, что ранее диетолог Ева Шишова рассказала о пользе доступного овоща.